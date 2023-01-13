Tết Nguyên Đán Quý Mão sắp đến gần và chắc hẳn, nhiều người đang có ý định sẽ khai bút đầu năm mới. Sắm sửa những cuốn sổ thật đẹp, những chiếc bút thật nét và mọi thứ đã “đâu vào đấy”, chỉ chờ đúng thời khắc bước sang năm mới 2023 để ngồi vào bàn và viết lên những dòng chữ đầu tiên. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người băn khoăn không biết khai bút đầu xuân năm mới nên viết gì? Viết cho mình hay cho người? Viết ngắn có được không? Và vô vàn những câu hỏi khác. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Tương truyền rằng khai bút đầu năm xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ 13, tục lệ đẹp đẽ này gắn liền với thầy giáo Chu Văn An – từng đỗ Thái học sinh nhưng không làm quan mà về Chí Linh (nay là Hải Dương) dạy học. Khi học sinh đến thăm thầy, thầy thường viết tặng cho họ.

Khai bút đầu năm đã được lưu giữ trở thành một nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt. Những nét chữ đầu tiên của năm luôn gửi gắm mong ước về nhiều điều tốt đẹp, thành công, thuận lợi trong năm mới; đồng thời cũng biểu hiện sự trân trọng tri thức và tôn vinh tinh thần hiếu học.

Cho đến nay phong tục đó luôn được duy trì, cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán phong tục này lại được nhiều bạn học sinh, sinh viên thực hiện để cầu mong một năm mới thuận lợi và thành công trong học tập cũng như cuộc sống. Chính vì thế, ngày Tết các gia đình giáo dục con em luôn duy trì mỹ tục khai bút đầu năm nhằm hướng đến nguồn cội, tổ tiên và cầu mong một năm mới học tập tốt, gặp nhiều thành công.

Ngày, giờ đẹp khai bút đầu năm 2023 Tết Quý Mão

Theo quan niệm xưa, khai bút đầu năm không chỉ thể hiện truyền thống hiếu học mà còn là cách đem lại may mắn trong học hành, thi cử. Vì vậy, khai bút tưởng chừng dễ dàng nhưng quan trọng nhất là phải chọn ngày giờ tốt. Thật vậy, nếu chọn ngày giờ không tốt sẽ mất phúc. Vậy nên Tết Quý Mão 2023 năm nay bạn cần chọn ngày đẹp để khai bút đầu năm. Theo các chuyên gia phong thủy, việc khai bút có thể thực hiện sau khi ăn Tết từ mùng 1 đến mùng 5 Tết.

Cụ thể như sau:

- Ngày mùng 2 Tết có các giờ đẹp: Giờ Sửu (1h – 3h), giờ Thìn (7-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

- Ngày mùng 4 tết có giờ tốt: Giờ Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (7h-21h), Hợi (21h-23h).

Đây là các ngày hoàng đạo tương ứng với giờ vàng trong ngày để khai bút đầu năm may mắn

Khai bút viết gì để may mắn?

Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu một vài ý tưởng hay ho để khai bút đầu xuân diễn ra thật trôi chảy và ý nghĩa nhé.

Bản tổng kết năm

Ghi lại những thành quả bạn đã có được trong năm qua, những điều bạn đã làm, đã trải qua và tin rằng mình hoàn toàn có quyền tự hào về nó. Một số người thậm chí còn ghi vào bảng tổng kết năm của mình những gạch đầu dòng nho nhỏ như thế này: “Giảm được 0,5kg”, “Uống nhiều hơn 1,5 lít nước”…

“Bucket List” của bạn đâu?

List những việc mà bạn nhất định phải tận hưởng và làm!

Đây là danh sách những điều bạn muốn làm trước khi…chết. Kế hoạch này có vẻ quá to tát và sẽ rất dài, nên bạn có thể rút ngắn lại thành dự định cho năm sắp tới. Hoàn thành khóa học tiếng Anh, đi du lịch Sapa, mua quà cho mẹ vào ngày mùng 8/3 chẳng hạn. Nhớ là đừng ghi “suông”, hãy đính kèm những lý do tại sao bạn muốn vậy, bạn có thể và sẽ làm những gì để biến chúng thành hiện thực.

Gửi lời chúc cho những đứa em

Bằng cách ghi lên tiền lì xì bạn đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Hãy ghi những điều thật “quái”, những bí mật chỉ riêng bạn và nhóc em biết thôi. Đây cũng là một cách tuyệt vời để ngăn chúng… tiêu cả tiền bạn mừng tuổi đấy!

Một tản văn nhỏ xinh thì sao nhỉ?

Cảm xúc dạt dào, tại sao bạn không thử đặt bút và miêu tả một chút về kỳ nghỉ Tết năm nay ở nhà mình, liệu nó có khác năm trước và năm trước nữa không. Bạn cảm thấy mình đã trưởng thành hơn như thế nào… Bạn có thể nhét chúng trong một chiếc hộp nhỏ, giữ gìn qua nhiều năm tháng để… tới già đọc lại và nhận ra, mình đã trải qua những mùa Tết tuyệt vời như thế.

Chép lại một câu chuyện cổ, một truyền thuyết hay đoạn giới thiệu phong tục, tập quán của Việt Nam. Một cách ghi nhớ và thể hiện tình yêu với đất Việt, giản dị và ý nghĩa đúng không? Sau này, ra nước ngoài và được yêu cầu thuyết minh về đất nước mình, bạn sẽ cảm thấy những mảnh giấy đêm giao thừa trở nên ý nghĩa vô cùng.

Viết những lời chúc năm mới cho bạn bè, trong những tấm thiệp giấy. Bạn sẽ gửi tặng cho những người bạn của mình ngay khi gặp mặt, sau đợt nghỉ Tết. Chỉ cần nghĩ đến việc bạn đã viết tặng họ trong thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, hẳn họ sẽ rất vui đấy!

Những câu thơ khai bút

Những câu thơ may mắn, tràn đầy hy vọng cho một năm mới!

Ngoài ra, để mở đầu một năm mới tràn đầy hy vọng, hạnh phúc và nhẹ nhàng, người ta thường chọn những câu thơ, để tạo thêm động lực cho bản thân.

1. Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

2. Tân niên, tân phúc, tân phú quý

Tấn tài, tấn lộc, tấn bình an

3. Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố

Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian

4. Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc

Tết về cây đức trổ thêm hoa

5. Mai vàng nở rộ mừng năm mới

Đào hồng khoe sắc đón xuân sang

Trên đây là tổng hợp những gợi ý khai bút đầu xuân may mắn và ý nghĩa đầu xuân năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ có thêm được nhiều lựa chọn để khai bút đầu năm, cầu chúc nhiều may mắn cho năm mới sắp tới nhé!