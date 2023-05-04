Đi bán hàng ở chợ, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi giấy giữa đường

Đời sống 04/05/2023 16:25

Ngày 4/5, người dân vừa phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5-7 ngày tuổi nặng 4 kg bỏ trong túi giấy đặt giữa đường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, một người dân ở thôn Hoà Lâm (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 4kg được bỏ trong túi giấy màu đỏ, đặt ở khu vực ngã ba đường liên thôn.

Đi bán hàng ở chợ, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi giấy giữa đường - Ảnh 1
Người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến ghi nhận sự việc.

Bé gái có cân nặng khoảng 4 kg, độ dưới một tháng tuổi. Thời điểm phát hiện, bé được để trong túi giấy màu đỏ đặt dưới đất. Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì. Cháu bé được đưa đến nhà một người dân gần đó để chăm sóc. Hiện tai, sức khỏe bé đã ổn định.

Đi bán hàng ở chợ, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi giấy giữa đường - Ảnh 2
Cháu bé được đưa đến nhà một người dân gần đó để chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ Zing News, người nhặt được cháu bé bày tỏ mong muốn được tiếp tục nuôi cháu nếu không có người thân đến làm thủ tục nhận lại.

Hiện chính quyền xã Duy Trung thông báo tìm thân nhân cháu bé, nếu không có người đến nhận sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Thông tin mới vụ màn kịch bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi: Sở Tư pháp vào cuộc làm rõ theo phản ánh

Thông tin mới vụ màn kịch bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi: Sở Tư pháp vào cuộc làm rõ theo phản ánh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung theo phản ánh tại bài viết.

Xem thêm
Từ khóa:   be gai bi bo roi be gai so sinh bo roi

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 23 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km