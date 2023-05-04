Đi bán hàng ở chợ, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi giấy giữa đường

Ngày 4/5, người dân vừa phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 5-7 ngày tuổi nặng 4 kg bỏ trong túi giấy đặt giữa đường.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, một người dân ở thôn Hoà Lâm (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 4kg được bỏ trong túi giấy màu đỏ, đặt ở khu vực ngã ba đường liên thôn.
Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến ghi nhận sự việc.
Bé gái có cân nặng khoảng 4 kg, độ dưới một tháng tuổi. Thời điểm phát hiện, bé được để trong túi giấy màu đỏ đặt dưới đất. Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì. Cháu bé được đưa đến nhà một người dân gần đó để chăm sóc. Hiện tai, sức khỏe bé đã ổn định.
Theo nguồn tin từ Zing News, người nhặt được cháu bé bày tỏ mong muốn được tiếp tục nuôi cháu nếu không có người thân đến làm thủ tục nhận lại.
Hiện chính quyền xã Duy Trung thông báo tìm thân nhân cháu bé, nếu không có người đến nhận sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.