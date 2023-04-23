Bên cạnh cháu bé có một túi quần áo, đồ chơi và 360 nghìn đồng cùng lời nhắn: “Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ không thể nuôi được con. Mong ai nhặt được cháu thì xin nuôi giúp tôi. Tôi cảm ơn”.

Suốt 2 ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao, lan truyền bài đăng về hình ảnh một bé gái 5 tuổi được cho là bị bỏ rơi ở khu vực gầm cầu Vát, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Theo nội dung của người đăng tải cho biết, một người dân ở khu vực này phát hiện cháu bé lúc hơn 3h sáng ngày 21/4.

Sau khi người dân phát hiện, đưa cháu bé lên uỷ ban xã trình báo, đã có một người phụ nữ ở tỉnh Thái Nguyên tự xưng là mẹ cháu bé đến xin nhận lại. Tại đây, người mẹ thú nhận câu chuyện bỏ con chỉ là một màn kịch để giải quyết vấn đề giấy khai sinh cho cháu để làm thủ tục đi học.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang – nơi cháu bé được phát hiện xác nhận hiện tại bé gái đang được các cán bộ chăm sóc tại trạm y tế xã.

Ông Bôn nói: 'Người phụ nữ này cho biết, chị đã cùng với người quen – chính là người nhặt được cháu bé – dựng lên màn kịch bỏ rơi cháu. Sau đó, theo kế hoạch, chị sẽ đến nhận lại cháu để chúng tôi cấp cho chị giấy tờ xác nhận chị là mẹ và cấp giấy khai sinh cho cháu. Bởi vì cách đây 5 năm, khi chị mang cháu bé về nuôi, đã không khai báo với chính quyền địa phương. Vì thế, bây giờ chính quyền địa phương không làm giấy khai sinh cho cháu'.

Sau khi nhận được lời khai báo, công an xã Hợp Thịnh đã về làm việc với chính quyền phường Tích Lương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên – nơi người phụ nữ sinh sống. Điều tra bước đầu, người dân địa phương xác nhận người phụ nữ này đã nuôi dưỡng cháu bé được 5 năm. Tuy nhiên, khi chính quyền xã Hợp Thịnh đề nghị trao trả cháu bé cho người phụ nữ dưới sự chứng kiến và xác nhận của chính quyền phường Tích Lương thì địa phương này từ chối ký mọi giấy tờ.

“Chính vì thế, chúng tôi phải đưa cháu bé trở lại xã. Nếu phía chính quyền bên kia vẫn giữ quan điểm của mình thì chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định. Trước mắt là làm giấy tờ cháu bé bị bỏ rơi và làm giấy khai sinh cho cháu. Các bước tiếp theo, chúng tôi phải báo cáo và đợi chỉ đạo của cấp trên”.

Số tiền người mẹ để lại bên cạnh em bé - Ảnh: Internet

Về phía chị Phạm Thị N. (50 tuổi, hiện trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) – người nhận là mẹ cháu bé cho biết, cách đây 5 năm, chị nhặt được bé gái đang nằm chỏng chơ, lúc đó mới chỉ vài ngày tuổi ở khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Chị mang bé về nuôi mà không trình báo với chính quyền cả 2 bên – nơi chị nhặt được và nơi chị mang về nuôi dưỡng. “Đó là lỗi sai của tôi, tôi xin nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, khi cháu đến tuổi đi học mà không có giấy khai sinh, là một người mẹ, tôi rất đau lòng. Tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải làm được giấy tờ cho cháu đi học” - chị N nói.

Chị N. chia sẻ, chị mới quen ông D. Khi ông D. biết câu chuyện của chị, đã gợi ý chị giả vờ bỏ rơi rồi đến xin nhận lại để chính quyền cấp giấy tờ cho cháu. Nghe lời ông, 2h sáng ngày 21/4, chị N. bắt xe ôm cùng con từ TP. Thái Nguyên sang khu vực cầu Vát (xã Hợp Thịnh). Khi đến nơi, cháu bé đang ngủ nên chị đặt cháu ở khu vực gầm cầu.

Khoảng 15 phút sau, ông D. soi đèn pin đi tới rồi bế cháu bé về như đã hẹn. Chị N. đứng cách đó 20m, đợi ông D. và quan sát toàn bộ sự việc rồi mới đi về TP. Thái Nguyên. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chị N. thấy khắp mạng xã hội chia sẻ hình ảnh con mình. “Cộng đồng mạng mắng tôi rất nhiều. Tôi đọc hết và thấy rất đau xót. Nhưng tôi vẫn cố đợi thêm. Đến tối hôm đó, anh D. gọi cho tôi thông báo mau sang nhận con, không người khác đến nhận nuôi mất. Tôi đã ngay lập tức sang làm việc với công an xã Hợp Thịnh. Đến hôm sau, khi đã khai báo hết sự tình với xã, tôi được công an xã Hợp Thịnh cho về”.

Chị nói, trong suốt 5 năm nuôi cháu bé, chị vẫn gọi cháu bằng tên thân mật ở nhà. “Bây giờ, tôi chỉ muốn làm giấy khai sinh cho cháu, lấy tên cháu theo họ của tôi, còn tên là gì thì tôi chưa quyết định được, cần bàn bạc thêm với gia đình”.

Được biết, chồng chị N. mất cách đây 14 năm. Chị có 1 con trai, 1 con gái và cả hai đều đã lập gia đình.

Người mẹ thú nhận câu chuyện bỏ con chỉ là một màn kịch để giải quyết vấn đề giấy khai sinh cho cháu để làm thủ tục đi học - Ảnh: Internet

Về phía chính quyền, ông Nguyễn Lê Thống - Chủ tịch UBND phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết, phía uỷ ban đã báo cáo cấp trên và đang tìm hướng giải quyết cho trường hợp này.

Ông Thống chia sẻ, bà Phạm Thị N. có đăng ký thường trú tại phường Tích Lương từ năm 2019. Trước đó, bà N. không sinh sống trên địa bàn phường. Từ năm 2019, bà N. về đây và mang theo cháu bé. Tuy nhiên, bà N. không hề khai báo thông tin về cháu bé.

Ngày 20/4 – trước ngày xảy ra kịch bản bỏ rơi đúng 1 ngày, bà N. có lên phường đề nghị làm giấy khai sinh cho cháu bé. Ở đây, bà khai mình là mẹ đẻ, sinh đứa bé ở Trung Quốc, không có giấy tờ gì. Bộ phận tư pháp của phường đã trả lời bà rằng, nếu bố đứa bé là người Trung Quốc, và đứa bé lại sinh ra ở nước ngoài, không có giấy tờ thì phường không làm giấy khai sinh được. Nhưng sau khi thực hiện kịch bản bỏ rơi xảy ra, bà N. lại khai rằng bà nhặt được đứa trẻ ở Móng Cái, Quảng Ninh.

Khi đại diện uỷ ban và công an xã Hợp Thịnh sang làm việc, đề nghị phía phường Tích Lương ký biên bản nhận bàn giao đứa bé từ uỷ ban xã Hợp Thịnh, lãnh đạo phường đã không đồng ý. Lý do đưa ra là phía phường chưa nắm được bất cứ thông tin gì về nguồn gốc của bé.

Theo ông Thống, phía phường Tích Lương chỉ đồng ý ký biên bản 3 bên (gồm cả phía bà N.), xác nhận rằng bà N. đăng ký thường trú ở đây từ năm 2019, và theo quan sát ban đầu, bà N. và đứa trẻ có mối quan hệ, đồng ý tạm giao bé gái cho bà N. chăm sóc.

“Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Nếu vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên để giải quyết sự việc, tìm nguồn gốc cháu bé và tạo điều kiện để cháu đi học”.

Ông Thống cũng cho biết, hoàn cảnh và nhân thân của bà N. khá phức tạp. Bà N. từng khai, năm 2002 bà bị lừa bán sang Trung Quốc, sau đó trốn về được. Tiếp đó, bà chủ động tìm đường vượt biên sang Trung Quốc để làm ăn thì nhặt được cháu bé trên đường đi. Từ khi về cư trú ở phường Tích Lương, bà sống khá khép kín, ít giao du. Hiện, bà có bán cửa hàng bán thực phẩm nhưng không nằm trên địa bàn phường.