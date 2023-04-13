Qua kiểm tra, cháu bé bị bỏ rơi là bé trai mới sinh, còn nguyên dây rốn. Bé nặng 2,2 kg.

Khoảng 23h đêm qua (12/4), một công dân phường Tràng Minh (quận Kiến An, TP. Hải Phòng) vô tình phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, vẫn còn nguyên dây rốn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng tiến hành lập biên bản, đưa bé về Bệnh viện đa khoa Kiến An kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra, cháu bé là bé trai mới sinh, còn nguyên dây rốn. Bé nặng 2,2 kg.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở Tràng Minh (quận Kiến An, Hải Phòng) - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé có kèm theo một mảnh giấy với dòng chữ: "Nếu có ai nhặt được, xin hãy thương lấy nó. Nuôi nấng nó giúp tôi. Tôi không có đủ điều kiện để nuôi bé, xin hãy giúp tôi!".

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, hiện UBND phường Tràng Minh đang làm báo cáo gửi UBND quận Kiến An. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định.

Xót xa bé gái một ngày tuổi bị bỏ rơi bên hiên nhà lúc rạng sáng Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên hiên nhà một hộ gia đình trên địa bàn.

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