Các tổn thương của chị Ng. sau vụ việc rất nặng và phức tạp, do đó đã được chuyển xuống Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, sáng 23/4, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi được điều trị tích cực, chị T.T.K.Ng. sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột bị cây xanh đổ đè lên người và xe máy, chiều 22/4 trên đường Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột đã qua cơn nguy kịch. Chị T.T.K.Ng. được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị - Ảnh: Báo Nhân Dân Tuy nhiên, các tổn thương của chị Ng. rất nặng và phức tạp, để tăng cơ hội sống của người bệnh, tập thể Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển chị Ng xuống Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Lúc 5 giờ 30 phút sáng 23/4, chiếc xe cấp cứu hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy thở, máy shock tim… cùng ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chị Ng. rời Đắk Lắk xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Trước đó, chị Ng. vào viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, tím tái toàn thân, sùi bọt ở miệng, mạch và huyết áp không đo được… Ngay lập tức, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, bấm nút báo động đỏ toàn viện và tiến hành hồi sức cho nạn nhân.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương đầu, ngực, bụng; gãy nhiều xương sườn, dập phổi, chưa loại trừ chấn thương cột sống cổ. Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, để góp phần giảm bớt nỗi đau của người bệnh kém may mắn, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho chị Ng. trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sử dụng quỹ hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để miễn toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo cho chị Ng., kể cả chi phí cho chuyến xe chuyển viện đặc biệt trên. Sự cố khiến cô gái đi xe máy bị thương rất nặng - Ảnh: Đại Đoàn Kết Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/4, tại góc đường Y Jut - Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột), chị T.T.K.N (26 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) đang chạy xe máy trên đường thì bị cây sao đen bật gốc, đổ ngang, đè trúng người và xe máy. Ngay sau đó, hàng chục người đi đường phối hợp với người dân xung quanh cùng nhau nhấc cây để đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu.

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng phóng hỏa khiến một gia đình bị bỏng nặng Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng 23/4, trong lúc gia đình ông Ánh đang ngủ thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đổ xăng vào phòng, rồi châm lửa đốt.

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