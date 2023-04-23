Vụ người phụ nữ bị cây đè trọng thương ở Đắk Lắk: Miễn toàn bộ chi phí điều trị

Xã hội 23/04/2023 12:38

Các tổn thương của chị Ng. sau vụ việc rất nặng và phức tạp, do đó đã được chuyển xuống Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, sáng 23/4, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi được điều trị tích cực, chị T.T.K.Ng. sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột bị cây xanh đổ đè lên người và xe máy, chiều 22/4 trên đường Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột đã qua cơn nguy kịch.

Vụ người phụ nữ bị cây đè trọng thương ở Đắk Lắk: Miễn toàn bộ chi phí điều trị - Ảnh 1
Chị T.T.K.Ng. được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị - Ảnh: Báo Nhân Dân

Tuy nhiên, các tổn thương của chị Ng. rất nặng và phức tạp, để tăng cơ hội sống của người bệnh, tập thể Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển chị Ng xuống Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Lúc 5 giờ 30 phút sáng 23/4, chiếc xe cấp cứu hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy thở, máy shock tim… cùng ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chị Ng. rời Đắk Lắk xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Trước đó, chị Ng. vào viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, tím tái toàn thân, sùi bọt ở miệng, mạch và huyết áp không đo được… Ngay lập tức, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, bấm nút báo động đỏ toàn viện và tiến hành hồi sức cho nạn nhân.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương đầu, ngực, bụng; gãy nhiều xương sườn, dập phổi, chưa loại trừ chấn thương cột sống cổ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, để góp phần giảm bớt nỗi đau của người bệnh kém may mắn, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho chị Ng. trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sử dụng quỹ hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để miễn toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo cho chị Ng., kể cả chi phí cho chuyến xe chuyển viện đặc biệt trên.

Vụ người phụ nữ bị cây đè trọng thương ở Đắk Lắk: Miễn toàn bộ chi phí điều trị - Ảnh 2
Sự cố khiến cô gái đi xe máy bị thương rất nặng - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/4, tại góc đường Y Jut - Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột), chị T.T.K.N (26 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) đang chạy xe máy trên đường thì bị cây sao đen bật gốc, đổ ngang, đè trúng người và xe máy. 

Ngay sau đó, hàng chục người đi đường phối hợp với người dân xung quanh cùng nhau nhấc cây để đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu. 

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng phóng hỏa khiến một gia đình bị bỏng nặng

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng phóng hỏa khiến một gia đình bị bỏng nặng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng 23/4, trong lúc gia đình ông Ánh đang ngủ thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đổ xăng vào phòng, rồi châm lửa đốt.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt