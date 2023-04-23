Nạn nhân hơn 30 tuổi, dáng người đậm, mặc áo dài tay và quần gió sẫm màu, đang đi bộ trên đường Vành đai 3 trên cao thì gặp tai nạn, hiện chưa rõ danh tính.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông ở đường Vành đai 3 trên cao khiến người đi bộ tử vong.

Công an tìm người thân của người đi bộ bị ô tô tông tử vong trên đường Vành đai 3 trên cao (TP Hà Nội) - Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 3h10 cùng ngày, ô tô tải BKS 29H-803.33 do anh N.V.N. (SN 1980, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm đi Mỹ Đình.

Khi đi tới đoạn ngang đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân), xe ô tô tải do anh N. điều khiển tông vào người đi bộ.

Vụ tai nạn khiến người đi bộ tử vong. Thi thể được đưa vào Bệnh viện Quân y 103.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC

Dẫn tin từ VTCNEWS, nạn nhân hơn 30 tuổi, dáng người đậm, mặc áo dài tay và quần gió sẫm màu, hiện chưa rõ danh tính.

Công an quận Thanh Xuân đề nghị nhân chứng biết thông tin về vụ tai nạn, thông tin lai lịch nạn nhân, hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc phối hợp cung cấp cho Công an quận Thanh Xuân để phục vụ điều tra xác minh.

Mọi thông tin liên hệ Đại uý Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0984320686 hoặc Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân, số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

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