Hà Nội: Người đi bộ bị ô tô đâm tử vong trên đường Vành đai 3, Công an thông báo tìm người thân

Xã hội 23/04/2023 12:05

Nạn nhân hơn 30 tuổi, dáng người đậm, mặc áo dài tay và quần gió sẫm màu, đang đi bộ trên đường Vành đai 3 trên cao thì gặp tai nạn, hiện chưa rõ danh tính.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông ở đường Vành đai 3 trên cao khiến người đi bộ tử vong.

Hà Nội: Người đi bộ bị ô tô đâm tử vong trên đường Vành đai 3, Công an thông báo tìm người thân - Ảnh 1
Công an tìm người thân của người đi bộ bị ô tô tông tử vong trên đường Vành đai 3 trên cao (TP Hà Nội) - Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 3h10 cùng ngày, ô tô tải BKS 29H-803.33 do anh N.V.N. (SN 1980, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm đi Mỹ Đình.

Khi đi tới đoạn ngang đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân), xe ô tô tải do anh N. điều khiển tông vào người đi bộ.

Vụ tai nạn khiến người đi bộ tử vong. Thi thể được đưa vào Bệnh viện Quân y 103.

Hà Nội: Người đi bộ bị ô tô đâm tử vong trên đường Vành đai 3, Công an thông báo tìm người thân - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC

Dẫn tin từ VTCNEWS, nạn nhân hơn 30 tuổi, dáng người đậm, mặc áo dài tay và quần gió sẫm màu, hiện chưa rõ danh tính.

Công an quận Thanh Xuân đề nghị nhân chứng biết thông tin về vụ tai nạn, thông tin lai lịch nạn nhân, hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc phối hợp cung cấp cho Công an quận Thanh Xuân để phục vụ điều tra xác minh. 

Mọi thông tin liên hệ Đại uý Nguyễn Văn Kiên, số điện thoại 0984320686 hoặc Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân, số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông tin mới vụ xe tông thiếu tá CSGT và 2 người tử vong ở Long An: Chính thức khởi tố vụ án

Thông tin mới vụ xe tông thiếu tá CSGT và 2 người tử vong ở Long An: Chính thức khởi tố vụ án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố và điều tra vụ án giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h 1 người chết vì tai nạn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt