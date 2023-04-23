Đồng Nai: Truy bắt đối tượng phóng hỏa khiến một gia đình bị bỏng nặng

Xã hội 23/04/2023 12:16

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng 23/4, trong lúc gia đình ông Ánh đang ngủ thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đổ xăng vào phòng, rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, ngày 23/4, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiến hành điều tra vụ một phòng trọ bị phóng hỏa lúc rạng sáng, khiến 3 người trong một gia đình bị thương nặng.

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng phóng hỏa khiến một gia đình bị bỏng nặng - Ảnh 1
Khu trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công Thương

Theo đó, 3 nạn nhân trong một gia đình ở khu phố 1, phường Tân Hòa được xác định, gồm: Ông Bùi Văn Ánh (48 tuổi), bà Bùi Thị Nở (43 tuổi, vợ ông Ánh) và N.V.H. (10 tuổi, con trai ông Ánh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút sáng cùng ngày, trong lúc gia đình ông Ánh đang ngủ thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đổ xăng vào phòng, rồi châm lửa đốt.

Khi nghe tiếng kêu cứu, một số người dân ở khu vực chung quanh đã nhanh chóng đến dập lửa, hỗ trợ cứu người ra khỏi đám cháy.

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng phóng hỏa khiến một gia đình bị bỏng nặng - Ảnh 2
Công an thành phố Biên Hòa đến hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Nhân Dân

Dẫn tin từ Báo Công Thương, do xăng bốc cháy quá nhanh nên cả 3 thành viên trong gia đình anh Ánh bị bỏng nặng.

Sau khi dập tắt lửa, 3 nạn nhân được người dân đưa đến các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh cấp cứu.

Ngay sau vụ việc xảy ra lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc. Thông tin đến trưa nay (23/4), công an vẫn đang tiếp tục xác minh, truy bắt nghi phạm.

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