Như trước đó báo Lao Động đưa tin, hồi 23h03 ngày 18-12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an thành phố tiếp nhận tin báo cháy tại một căn nhà kinh doanh quán cà phê (địa chỉ: 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lãnh đạo TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu). Bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 11 người đã tử vong.

Đến khoảng 0h00 ngày 19.12, Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H. Đáng chú ý, H đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.