Qua trích xuất camera bước đầu làm rõ, trước khi va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30K-661.xx, anh H đã phanh gấp tránh một xe ô tô đang đỗ sát hè đi ra. Do đường trơn, anh H đã ngã ra đường. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an quận Tây Hồ đã có mặt điều tra vụ việc và điều tiết giao thông qua khu vực.

Nạn nhân bị ngã vào gầm xe ô tô, bị bánh chèn xe chèn qua đầu vỡ mũ bảo hiểm - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Trước đó, theo thông tin từ VOH, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào ngày 18/2, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) giữa một xe máy và một xe tải. Hậu quả người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Cụ thể, xe ô tô tải BKS 47C - 109.06 do tài xế Trần Thế Anh (sinh năm 1983, ngụ huyện Ea Kar) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Đến địa điểm trên, xe tải va chạm với xe máy BKS 47C1-32166 do ông H.M.P (SN 1961, ngụ phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOH

Trích xuất camera an ninh cho thấy khi xảy ra tai nạn, hai phương tiện lưu thông cùng chiều. Tuy nhiên xe máy khi tới ngã tư đã thiếu chú ý quan sát, lại cho xe rẽ trái để sang đường nên rơi vào điểm mù của xe tải, dẫn đến việc người điều khiển xe máy bị cán tử vong.