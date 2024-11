Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố sập cầu T6 chỉ có xe tải trên đang di chuyển trên cầu. Sau khi bị sự cố sập cầu tài xế tự thoát ra an toàn. Qua kiểm tra cho thấy xe ô tô tải có tải trọng hơn 19 tấn và xe đang chở khoảng 30 tấn gạch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Huyện uỷ Tri Tôn Cao Quang Liêm đã có mặt tại hiện trường kiểm tra. Do đây là trục chính ra vào xã Vĩnh Phước, Bí thư Huyện uỷ Tri Tôn đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng xây dựng cầu tạm, cách cầu bị sập khoảng 5 mét để phục vụ như cầu đi lại của nhân dân.

Hiện lực lượng chức năng đang trục vớt ô tô tải và điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Bí thư Huyện uỷ Tri Tôn Cao Quang Liêm nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ xe tải làm sập cầu T6 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 15/6/2024, ô tô tải do Nguyễn An Thới, 37 tuổi, quê An Giang cầm lái chạy hướng đường Nguyễn Thái Học, phường 4 sang phường 6, TP Cao Lãnh. Khi xe đi đến giữa cầu thì sự cố xảy ra. Vụ tai nạn không gây thương vong.

Cầu Cái Tôm Trong làm bằng sắt, dài 27,5 m, ngang 2,5 m, trọng tải 2,5 tấn, xây dựng hơn 50 năm. Tài xế cho biết ngày thường sẽ không lưu thông qua cầu, song hôm nay có tiệc cưới gần đó nên đã cố vượt qua.

Hiện trường sập cầu - Ảnh: VNExpress

Công an TP Cao Lãnh cho biết sau khi cẩu xe khỏi hiện trường sẽ tiến hành cân xe, song bước đầu xác định riêng tải trọng xe đã vượt quá khả năng chịu tải của cầu.

Sau sự cố, ngành chức năng lắp đặt rào chắn, lắp biển cảnh báo và điều tiết lưu thông sang tuyến đường thay thế. UBND thành phố Cao Lãnh đang đề xuất xây mới cầu để người dân thuận tiện đi lại.