Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông phân hủy trong vườn tiêu tại ấp 4, xã Tân Lập, nghi do bất cẩn ngã từ thang sắt xuống trong lúc làm việc.