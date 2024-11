Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông phân hủy trong vườn tiêu tại ấp 4, xã Tân Lập, nghi do bất cẩn ngã từ thang sắt xuống trong lúc làm việc.

Theo thông tin từ báo Bình Phước, vào chiều 12/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông phân hủy trong vườn tiêu tại ấp 4, xã Tân Lập, nghi do bất cẩn ngã từ thang sắt xuống trong lúc làm việc. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Lực (62 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Theo thông tin ban đầu, trước đó ông Lực từ nhà lên ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú để nhận chặt khoán chồi cây lòng mức (dùng làm trụ cây tiêu) trong vườn tiêu cho một người dân. Sau nhiều ngày không thấy ông Lực trở về, gọi điện thoại cũng không được nên người nhà đã tổ chức tìm kiếm; đồng thời gọi điện thoại cho chủ vườn tiêu thuê ông Lực để hỏi thăm tin tức. Đến đầu giờ trưa ngày 12-11, khi chủ vườn tiêu đi vào rẫy kiểm tra thì phát hiện ông Lực đã tử vong từ trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi. Thi thể người đàn ông được phát hiện gần thang sắt - Ảnh: Báo Bình Phước Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khu vực ông Lực tử vong là ngay dưới chân chiếc thang gấp hình chữ A, được làm bằng sắt, cao nhiều mét, được nạn nhân sử dụng để trèo lên cao chặt chồi lòng mức. Ông Lực tử vong ngay dưới chân thang sắt, tay trái vắt lên nan đỡ thang sắt. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.