Tại hiện trường, xe của anh Việt đâm vào dải phân cách phía trong, xe anh Tiến nằm ở làn giáp dải phân cách giữa. Cả hai ôtô hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 5/4, lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cho biết rạng sáng cùng ngày tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn thuộc địa phận xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ôtô con khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người khác bị thương - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1 giờ 25 phút, tài xế Lê Đức T. (SN 1968, trú tại tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô BKS 14A-274.xx chở chị gái Lê Thị H. (SN 1964, trú tại tỉnh Thái Bình) đi trên cao tốc, hướng Hà Nội. Khi đến đoạn đường qua thôn Xuân Úc (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), xe ôtô do tài xế Tiến điều khiển va chạm với ô tô BKS 15A-235.xx do tài xế Nguyễn Bằng V. (SN 1981) điều khiển, chở anh Lã Ngọc T. (SN 1991), cả hai cùng đang công tác tại Công an TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ VOH, vụ tai nạn khiến anh Việt tử vong. Chị Hoan, anh Tân, anh Tiến bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe của anh Việt đâm vào dải phân cách phía trong, xe anh Tiến nằm ở làn giáp dải phân cách giữa. Cả hai ôtô hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường tai nạn, điều tiết giao thông qua khu vực, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

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