Hàng loạt ngôi nhà bị nhấn chìm hoàn toàn xuống sông Cần Giuộc trong đêm

Sáng ngày 9/6, đại diện Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết, khu vực bờ sông Cần Giuộc xảy ra sạt lở khiến nhiều nhà dân bị trôi xuống sông, gây nhiều thiệt hại nặng.

Theo thông tin từ VietNamPlus, ngày 9/6, ông Võ Kim Thuần, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết khu vực bờ sông Cần Giuộc đoạn qua xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc đã xảy ra sạt lở khiến nhiều nhà dân bị nhấn chìm xuống sông, đe dọa trực tiếp đến đường tỉnh 826C. Ông cho biết thêm, các ngành chức năng đang đến hiện trường kiểm tra thực tế để có các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ tuyến đường tỉnh 826C và các hộ dân trong khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường và rào chắn không cho người dân qua lại khu vực đang sạt lở sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc - Ảnh: Báo Dân Việt Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, ông Lê Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Lại cho biết, vụ sạt lở diễn ra vào khoảng 2h ngày 9/6. Hậu quả khiến 8 căn nhà dạng kiốt của người dân bị sạt lở xuống sông, trong đó có một hộ dân đang sinh sống, còn các hộ khác đã được chính quyền vận động di dời đi nơi khác. Dãy nhà bị nhấn chìm - Ảnh: VietNamPlus

May mắn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Vết nứt một căn nhà của hộ dân ven sông Cần Giuộc xã Phước Lại, sau đó căn nhà này đã bị nhấn chìm xuống sông - Ảnh: Báo Dân Việt Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Cần Giuộc đã có mặt tại hiện trường động viên các hộ dân bị thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện tạm thời phong tỏa giao thông tại khu vực sạt lở để không làm ảnh hưởng đến hạ tầng Đường tỉnh 826C và mời các sở ngành có liên quan bàn phương án xử lý, khắc phục sớm nhất. Lãnh đạo huyện Cần Giuộc đến hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Vụ sạt lở diễn ra trong khu vực có nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 1,2km đã được chính quyền cảnh báo trước đó. Tỉnh Long An đã lập dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Cần Giuộc đoạn qua xã Phước Lại với chiều dài khoảng 1,2km và trình Trung ương để xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 280 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được bố trí kinh phí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-loat-ngoi-nha-bi-nhan-chim-hoan-toan-xuong-song-can-giuoc-trong-em-590503.html