Hà Nội: Sở GD-ĐT chính thức thông báo thời gian công bố điểm thi vào lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở đã chỉ đạo 201 điểm thi khẩn trương thu bài và các hồ sơ liên quan, bàn giao cho ban phách, ban chấm thi.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, từ chiều 11/6, ban chấm thi trắc nghiệm tiến hành chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm cũng như rà soát toàn bộ các điều kiện tổ chức chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật theo đúng quy chế. Bắt đầu từ ngày 12/6, việc tổ chức chấm thi đã bắt đầu và kéo dài đến ngày 25/6, Sở GD-ĐT Hà Nội điều động khoảng 2.100 giáo viên các trường THCS, THPT làm nhiệm vụ chấm thi.

Thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội năm nay sẽ biết điểm thi muộn nhất là ngày 4.7 - Ảnh: Báo Thanh niên Dự kiến, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của sở (https://www.hanoi.edu.vn) chậm nhất vào ngày 4/7. Thí sinh băn khoăn về kết quả bài thi, từ ngày 5 đến 11/7 có thể gửi đơn phúc khảo về trường THCS. Ngày 7/7, Sở GD&ĐT Hà Nội họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ đề xuất điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 công lập không chuyên dự kiến từ ngày 8 - 9/7. Việc xác nhận nhập học sẽ được thực hiện trực tuyến và trực tiếp từ 13h30 ngày 10/7 đến 12/7; nộp hồ sơ nhập học từ 17 - 22/7. Trước đó, theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên năm 2023-2024 Hà Nội đã chính thức khép lại với 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Nhận định về điểm phổ biến của học sinh ở cả ba bài thi ở mức 7-7,5, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái. Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng mức biến động trong khoảng 0,25-1 điểm. Theo thầy Hiền, cơ sở để đưa ra dự đoán này là mức độ phân hóa của đề thi, tỷ lệ chọi vào nhiều trường top giữa tăng so với năm ngoái - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển = (điểm bài thi môn Toán + điểm bài thi môn ngữ Văn) x 2 + điểm bài thi môn Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Về nguyên tắc tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định rõ, tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

6 địa phương trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 6 tỉnh thành đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 là Bắc Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Quảng Trị, Bình Định và Phú Yên.

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