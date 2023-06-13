6 địa phương trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Đời sống 13/06/2023 16:11

6 tỉnh thành đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 là Bắc Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Quảng Trị, Bình Định và Phú Yên.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, hiện nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024. Đến thời điểm này, đã có 6 tỉnh, thành công bố điểm thi đến thí sinh.

6 tỉnh thành đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 là Bắc Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Quảng Trị, Bình Định và Phú Yên.

Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 của các địa phương này, thí sinh và phụ huynh truy cập cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT các tỉnh thành, sau đó tra cứu theo số báo danh.

6 địa phương trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 - Ảnh 1
Hơn 50 tỉnh, thành khác đang tổ chức chấm thi, dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2023 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tại Hà Nội, hơn 115.000 học sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024. Công tác chấm thi của Hà Nội bắt đầu từ 12/6 và dự kiến ngày 25/6 sẽ hoàn thành. Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 của Hà Nội, chậm nhất ngày 4/7, thành phố sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 tới học sinh. Từ ngày 8 – 9/7, sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường THPT.

 

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, từ chiều 12/6, Sở GD&ĐT Bắc Giang chính thức công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên năm học 2023-2024. Để thuận tiện trong quá trình tra cứu bảo đảm chính xác, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT tỉnh đã hướng dẫn thí sinh tra cứu bằng các hình ảnh cụ thể.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng thông báo đến thí sinh, phụ huynh “Hướng dẫn xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024” tại Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT là http://sgddt.dongnai.gov.vn nhấn chọn “Tra cứu điểm thi THPT và lớp 10”, nhấn chọn “Tuyển sinh lớp 10” để tra cứu.

6 địa phương trên cả nước công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 - Ảnh 2
Sở GD&ĐT Ninh Bình hướng dẫn tra cứu điểm thi - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Sở GD&ĐT Ninh Bình thông báo thời gian công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 từ ngày 11/6/2023 (Chủ nhật). Thí sinh có nhu cầu tra cứu điểm thi có thể truy cập vào 1 trong 2 địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất: https://ninhbinh.edu.vn. Địa chỉ thứ hai: https://diemthits.ninhbinh.edu.vn. Sau khi truy cập được vào một trong các địa chỉ nêu trên, thí sinh nhập số báo danh vào mục tìm kiếm để tra cứu kết quả thi...

Cũng trong nguồn tin này, nhiều tỉnh, thành khác đang tổ chức chấm thi, dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2023.

 

 

 

 

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