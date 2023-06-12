Theo thống kê kết quả thi năm 2023, điểm cao nhất của kỳ thi là 133/150, thấp nhất là 31/150, điểm trung bình là 77,1/150, trung vị tại 77/150, độ lệch chuẩn là 14.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 12/6, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực THPT năm 2023.

ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin cả 4 thí sinh đứng đầu đều dự thi 2 lần, mức điểm lần thứ nhất (hoặc hai) đạt 113-119/150 điểm.

Điểm cao nhất thuộc về thí sinh đến từ Hưng Yên, nam sinh có điểm cao thứ hai đến từ Vĩnh Phúc, đạt 129/150. Nữ sinh đạt điểm cao thứ ba ở Thái Bình, đạt 128/150. Xếp thứ tư là thí sinh ở Hà Nội với mức điểm 126/150.

Tiếp theo là 7 thí sinh cùng mức điểm 125, 58 thí sinh đạt mức điểm từ 120 trở lên. Số lượt thi đạt từ 110 điểm trở lên chiếm 1,9%. 6% thí sinh đạt trên 100 điểm.

Đạt mức điểm từ 90 trở lên có khoảng 19,3%. 27,8% thí sinh đạt kết quả từ 85 điểm trở lên. Số thí sinh đạt từ 80 và 75 điểm trở lên lần lượt là 42,3% và 56,1%.

Đường cong phân bố điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2023 tương đồng với phân bố kết quả thi năm 2022. Điểm trung bình năm nay giảm nhẹ so với năm trước, phù hợp với nhận định phổ điểm đánh giá năng lực các đợt thi tháng 3-4/2023 công bố trước đây.

Nguyên nhân điểm bài thi giảm nhẹ do quy mô kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 tăng gần 1,5 lần, thời gian tổ chức các đợt thi diễn ra trong 2,5 tháng (từ 10/3 đến 4/6/2023). Số lượt thi tối đa của thí sinh giảm còn 2 lượt/năm.

Thứ hạng điểm thi (P%) là đại lượng thống kê so sánh tương đối phản ánh điểm của đợt thi/kỳ thi bằng hoặc thấp hơn điểm của thí sinh trong đợt thi/kỳ thi, được cung cấp trong phiếu báo điểm.

Thứ hạng điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (bao gồm cả thí sinh dự thi 2 lượt) dưới đây.

Thứ hạng điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh: Zing News

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, căn cứ số lượt đăng ký dự thi, số lượng thí sinh thi lần 2, phổ điểm kỳ thi HSA năm 2023 và phần trăm thứ hạng (P%) điểm bài thi, các cơ sở giáo dục đại học xây dựng phương án xét tuyển phù hợp với chỉ tiêu và tỷ lệ nhập học theo từng phương thức.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi HSA (thời hạn trong 02 năm kể từ ngày thi) vào các ngành đào tạo bậc đại học năm 2023 của ĐHQGHN là 80/150.

Thí sinh tìm hiểu cách thức xét tuyển, thời hạn nhận hồ sơ tại đề án tuyển sinh của các trường đại học.

Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông (HSA) năm 2023 của ĐHQGHN diễn ra 8 đợt thi từ ngày 10/3 đến ngày 4/6/2024 trên các tỉnh thành Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An.

Thí sinh thi đánh giá năng lực ĐHQGHN năm 2023 - Ảnh: Báo Dân Trí

Năm 2023, ứng viên được đăng ký dự thi tối đa 2 lượt thi và thời gian giữa hai lượt liền kề cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Số lượt thí sinh đăng ký là hơn 90 nghìn, trong đó có hơn 29 nghìn lượt thí sinh đăng ký dự thi lần 2.

Bài thi HSA của ĐHQGHN hướng tới đánh giá năng lực học sinh phổ thông theo 3 nhóm chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; năng lực toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (tự nhiên - xã hội).

Cấu trúc bài thi HSA gồm 3 phần: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút), tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút), khoa học (50 câu hỏi, 60 phút). Tổng số câu hỏi: 150.

Thời gian làm thi ĐGNL học sinh THPT là 195 phút (trường hợp có thêm 2-3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm sẽ được cộng thời gian làm bài).

Thí sinh làm bài thi trên máy tính và hoàn thành trong một buổi thi. Điểm bài thi hiển thị ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.