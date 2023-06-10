Thi lớp 10 Hà Nội: Đình chỉ 2 thí sinh vì mang 'phao' vào phòng thi

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng nay có 115.059 thí sinh dự thi vào lớp 10 môn Văn (đạt tỷ lệ 99,5%) vắng 594 em. Trong đó, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi (1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi).
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Theo thông tin từ VTC News, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sáng nay có 115.059 thí sinh dự thi vào lớp 10 môn Văn (đạt tỷ lệ 99,5%) vắng 594 em.
Trong đó, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi (1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi).
Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 201 với 4.477 phòng thi (không chuyên), ngoài ra còn có 402 phòng thi dự phòng.
Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.364 (chiếm tỷ lệ 99,97%), 5 giám thị vắng mặt. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, đảm bảo đúng quy chế thi.
Dẫn nguồn tin từ Báo Dân Trí, đề thi môn ngữ văn sáng nay được đánh giá nhẹ nhàng, vừa sức. Phần I của đề văn là trích đoạn trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của nhà văn Lê Minh Khuê với các câu đọc hiểu và yêu cầu viết đoạn văn nghị luận văn học về tình đồng đội của các nhân vật chính.
Phần II là một trích đoạn bức thư bố gửi cho con với các câu đọc hiểu và yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội về ý nghĩa của việc kiểm soát cảm xúc bản thân.
Chiều nay các thí sinh bước vào môn thi thứ hai là môn ngoại ngữ. Thời gian bắt đầu làm bài là 14h.
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