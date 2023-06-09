Tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông tin về 2 nữ sinh của Trường THCS Hưng Bình, TP. Thủ Đức bị đánh hội đồng, xé áo giữa kỳ thi lớp 10.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, chiều ngày 8/6/2023, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với công an địa phương điều tra và có kết luận chính thức đối với vụ việc hai nữ sinh Trường THCS Hưng Bình TP. Thủ Đức (thuộc TP.HCM) bị đánh, xé áo.

Ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - chia sẻ tại họp báo - Ảnh: Báo Thanh niên

Cùng với đó, sở cũng chỉ đạo nhà trường nhanh chóng ổn định tâm lý của học sinh bị thương.

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, do vụ việc diễn ra trong thời điểm thi tuyển sinh lớp 10 nên nhà trường phải đợi các em thi xong mới xử lý. Bên cạnh đó, thì vụ việc xảy ra ở bên ngoài nhà trường, không chỉ có học sinh của trường Hưng Bình tham gia mà có các thành phần khác nên phải phối hợp với công an địa phương làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 6/6, 2 nữ sinh lớp 8 và 9 của Trường THCS Hưng Bình (TP Thủ Đức) bị 3 học sinh nữ lao vào đánh hội đồng, dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào mặt, bụng, ngực… Vụ việc được chính những học sinh đi cùng quay video lại và đăng tải lên MXH khiến dư luận bức xúc.

2 nữ sinh lớp 8 và 9 của Trường THCS Hưng Bình (TP Thủ Đức) bị 3 học sinh nữ lao vào đánh hội đồng, dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào mặt, bụng, ngực… Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, địa phương và nhà trường có tổ chức thăm hỏi các em. Nhà trường có trách nhiệm mời phụ huynh học sinh cũng như các em học sinh có liên quan đến làm việc. Còn câu chuyện thế nào, sai chỗ nào cứ căn cứ theo nội quy xử lý.

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