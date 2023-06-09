Sáng 9/6, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã làm việc với 4 thiếu nữ có hành vi lột áo và đánh hội đồng em D.T.M.D (15 tuổi) suốt 2 giờ đồng hồ và quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.
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Theo thông tin từ VTC News, nhóm thiếu nữ đánh hội đồng, lột áo em D.T.M.D. (15 tuổi, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) và quay clip đăng tải lên mạng xã hội được xác định là N.N.Y.N (SN 2008 ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An); Đ.Đ.G.N (SN 2007 ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị); T.T.T (SN 2004 ở thôn Mậu Lâm Nam, xã Hòa Quang Nam) và N.T.T (SN 2005 ở khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa). Được biết, nhóm thiếu nữ này đã nghỉ học.
Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Chị Lê Thị Phí (42 tuổi, mẹ em D.) rất bức xúc về những hành động dã man của nhóm thiếu nữ khi đánh con mình. Chị Phí mong muốn pháp luật sẽ sử lý nghiêm, có biện pháp mạnh đối với nhóm thiếu nữ này.
Tại cơ quan công an, nhóm 4 thiếu nữ trên đã thừa nhận hành vi lột áo và đánh hội đồng em D.T.M.D. Đồng thời, theo lời kể của D., em bị nhóm 4 người này đánh đập trong gần 2 giờ đồng hồ, đánh bất tỉnh lại tạt nước cho tỉnh và đánh tiếp.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 13h30 ngày 5/6, em D.T.M.D. (15 tuổi, vừa học xong lớp 9 Trường THCS Hòa An, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) bị một nhóm 4 "thiếu nữ" đánh đập ở hai địa điểm là cầu Dúi Thẻ và gần đập Lỗ Chài ở xã Hòa Quang Bắc được quay lại và đăng tải trên mạng xã hội.
Đến chiều ngày 7/6, ông Trương Đức Phụng - chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) - cho biết, công an xã đã xác minh, có báo cáo bước đầu về vụ một nữ sinh bị bốn "thiếu nữ" đánh hội đồng, lột áo, quay clip phát tán trên mạng xã hội.
Báo cáo của công an, em D. mượn áo quần của em Đ.T.G.N. (16 tuổi, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa). N. đòi nhiều lần nhưng D. chưa trả, còn nói qua lại, nên ngày 5/6 N. hẹn D. đến để lấy áo quần.
Tuy nhiên, N. cùng ba thiếu nữ trong nhóm mình gồm T.T.T. (19 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam), N.N.Y.N. (15 tuổi, ở xã Hòa An), N.T.T. (18 tuổi, ở thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) đã đánh đập, lột áo, quay clip lại quá trình đánh và làm nhục em D.