Theo thông tin từ VTC News, nhóm thiếu nữ đánh hội đồng, lột áo em D.T.M.D. (15 tuổi, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) và quay clip đăng tải lên mạng xã hội được xác định là N.N.Y.N (SN 2008 ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An); Đ.Đ.G.N (SN 2007 ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị); T.T.T (SN 2004 ở thôn Mậu Lâm Nam, xã Hòa Quang Nam) và N.T.T (SN 2005 ở khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa). Được biết, nhóm thiếu nữ này đã nghỉ học.

Vết thương trên người của D - Ảnh: VTC News

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Chị Lê Thị Phí (42 tuổi, mẹ em D.) rất bức xúc về những hành động dã man của nhóm thiếu nữ khi đánh con mình. Chị Phí mong muốn pháp luật sẽ sử lý nghiêm, có biện pháp mạnh đối với nhóm thiếu nữ này.