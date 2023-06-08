Gần 1 tuần trôi qua, cha của nam sinh Trần V.V. vẫn không khỏi bức xúc và đau xót trước sự việc con trai bị bạn đánh hội đồng nhập viện, không thể thi vào lớp 10.

"Bạo lực học đường không chỉ khiến con tôi chịu nỗi đau thể xác, tinh thần mà còn lỡ luôn kỳ thi hết sức quan trọng, tương lai bị ảnh hưởng nặng nề, hậu quả phải gánh là quá lớn" - trích lời chia sẻ của ông Trần Văn Vương (SN 1976), trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với báo Dân Trí sau vụ việc con trai ông là Trần V.V. (SN 2008), học sinh Trường THCS Hưng Thủy bị đánh hội đồng đến nhập viện Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Vương tỏ ra vô cùng bức xúc và đau xót trước sự việc con trai bị đánh. Hiện nay em V. vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn. Nam sinh này cũng đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Em V. đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân Trí Cũng trong nguồn tin này, thuật lại sự việc với gia đình, em V. cho hay, vào chiều ngày 3/6, khi đang chơi tại sân trường trong lễ chia tay lớp 9, nam sinh này đã bị khoảng 30 học sinh cùng khóa đánh hội đồng. Em V. sau đó vào ghế nhà trường nằm vì quá đau, cuối buổi, V. thấy ở cổng trường vẫn có khoảng 15 học sinh đang đứng chờ, sợ bị đánh tiếp nên nam sinh không dám ra về mà trốn trong nhà xe của trường học, phải đến 19h, V. mới về đến nhà.

Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi xảy ra vụ bạo lực học đường - Ảnh: Báo Dân Trí Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 7/6, vụ việc V. bị đánh hội đồng không thể đi thi được một người đưa lên mạng xã hội và lan nhanh trong cộng đồng mạng khiến nhiều người bức xúc. Theo UBND xã Hưng Thủy, nhóm học sinh đánh hội đồng em V. hiện đang thi vào lớp 10 THPT. Sau khi thi xong, cơ quan chức năng sẽ mời lên làm việc để có biện pháp xử lý. Ông Đặng Đại Tình, chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết sau kỳ thi sẽ xem xét trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường liên quan đến vụ việc.

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