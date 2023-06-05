Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10

Đời sống 05/06/2023 14:59

Em Nguyễn Thị Hiền sinh ra đã phải chiến đấu với bệnh xương thủy tinh, hai chân không di chuyển được, nhưng em vẫn luôn phấn đấu học tập, đạt thành tích giỏi trong nhiều năm liền.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, sáng nay (5/6), hơn 490 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương), trong đó có một thí sinh rất đặc biệt. Đó là em Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2008), học sinh Trường THCS Võ Liệt. Ngay từ thuở lọt lòng, em đã phải chiến đấu với căn bệnh xương thủy tinh. Hai chân lại bị tật nguyền nên hầu như không thể tự di chuyển.

Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10 - Ảnh 1
Hình ảnh Bí thư Đoàn xã cõng thí sinh khuyết tật đi thi lớp 10 gây xúc động - Ảnh: VTC News

Nắm bắt được tình hình, những ngày qua, lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn xã Võ Liệt đã quan tâm, động viên và hỗ trợ cho em trong quá trình ôn thi và hoàn thành các thủ tục dự thi.

Anh Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Đoàn xã Võ Liệt là người cõng Hiền vào phòng thi.

Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10 - Ảnh 2
Thí sinh Nguyễn Thị Hiền được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ tối đa khi tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh: Báo Nghệ An

Dẫn tin từ VTC News, anh Hoàng chia sẻ, Hiền sinh ra trong gia đình nghèo tại xóm Yên Hòa (xã Võ Liệt), lại thêm căn bệnh quái ác hành hạ, nhưng em luôn là tấm gương vượt khó khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiền là học sinh giỏi nhiều năm liền, em đã cố gắng hết sức để có thể tham gia kỳ thi lớp 10 năm nay. 

Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10 - Ảnh 3
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Nghệ An - Ảnh: VTC News

Trước hoàn cảnh của Hiền, Đoàn thanh niên đã hỗ trợ và lên phương án để đưa em đến điểm thi đúng giờ. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể góp công sức nhỏ bé, động viên các sĩ tử trong kỳ thi căng thẳng.

Bên cạnh Nguyễn Thị Hiền, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng được lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ về suất ăn, xe ôm miễn phí và chỗ nghỉ ngơi an toàn trong kỳ thi năm nay.

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