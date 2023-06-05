Xúc động cảnh Bí thư Đoàn xã tại Nghệ An cõng nữ sinh xương thủy tinh vào phòng thi lớp 10

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, sáng nay (5/6), hơn 490 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương), trong đó có một thí sinh rất đặc biệt. Đó là em Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2008), học sinh Trường THCS Võ Liệt. Ngay từ thuở lọt lòng, em đã phải chiến đấu với căn bệnh xương thủy tinh. Hai chân lại bị tật nguyền nên hầu như không thể tự di chuyển.

Hình ảnh Bí thư Đoàn xã cõng thí sinh khuyết tật đi thi lớp 10 gây xúc động - Ảnh: VTC News

Nắm bắt được tình hình, những ngày qua, lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn xã Võ Liệt đã quan tâm, động viên và hỗ trợ cho em trong quá trình ôn thi và hoàn thành các thủ tục dự thi.