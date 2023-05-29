Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh cô gái mặc áo cử nhân ôm di ảnh mẹ

Đời sống 29/05/2023 13:38

Một đồng nghiệp đã chụp giúp Phạm Thư (23 tuổi) khoảnh khắc trên ngay trong khuôn viên của sở thú. Trong tấm ảnh, cô gái cười tươi rạng rỡ, hạnh phúc ôm di ảnh của mẹ trong vòng tay.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái mặc áo cử nhân ôm di ảnh mẹ mình, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, hình ảnh cô gái mặc áo cử nhân, ôm di ảnh mẹ mình chính là cô nàng Phạm Anh Thư (23 tuổi), SV của Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, hiện đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một khu vườn thú tại Long An.

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Phạm Thư hạnh phúc khi được mặc áo cử nhân, ôm ảnh mẹ - Ảnh: FBNV

Do dịch Covid-19, nên tháng 6/2023 tới, Thư mới được nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, Thư đã tranh thủ mặc áo cử nhân trước, ôm di ảnh mẹ mình rồi nhờ đồng nghiệp ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy. 

Thư cho hay mẹ mình mắc căn bệnh gan ác tính sau ngày sinh ra cô. Cũng vì nhà không có điều kiện, suốt nhiều năm liền, bà không dám đi viện chạy chữa, điều trị. Năm 2013, mẹ Thư mất. Do đó, Thư muốn chụp ảnh chung với mẹ, gửi gắm lời cảm ơn đến người đã nuôi dạy mình, khiến mình trở nên thật mạnh mẽ để có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trên trang Facebook cá nhân, Thư còn tâm sự: “Con cảm ơn mẹ. Gửi đến người phụ nữ tuyệt vời nhất lòng con, người đã trao cho con một cuộc sống, một trái tim mạnh mẽ, ý chí kiên cường để rồi ngày hôm nay con đã có thể hoàn thành nửa bước đường cuộc đời. Mẹ biết không, ngay từ nhỏ mẹ nói mãi vài câu "sau này mẹ chết con sống với ai" , "sau này mẹ chết con không được khóc". Vì thế, lúc nào con cũng cười thật tươi cho mẹ thấy, một mình tự bước vào đời năm 14 tuổi, cuộc sống mưu sinh với ý chí "bước vào đời tay trắng cùng lắm là trở về với trắng tay". Nhưng may quá, con gái giỏi quá. Con tự lớn, tự sống và lo được cho gia đình. Mẹ yên tâm nha. Con yêu mẹ".

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Thư cho hay mẹ mình mắc căn bệnh gan ác tính sau ngày sinh ra cô. Cũng vì nhà không có điều kiện, suốt nhiều năm liền, bà không dám đi viện chạy chữa, điều trị - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Thư chia sẻ gia đình cô có 2 anh em, từ ngày mẹ mất, bố Thư bị tai biến, không còn sức lao động. Anh trai Thư nghỉ học từ năm lớp 11, đi làm kiếm tiền nuôi em gái. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thư khi ấy vừa đi học vừa phải đi làm thêm, khi thì phục vụ bàn, lúc lại đóng gói hàng...

Những năm học cấp III trường THPT Hồng Gấm, nhiều thầy cô biết hoàn cảnh Thư nên rất thuơng. Có cô dạy thể dục cho tiền Thư đóng học, cô dạy sinh, cô dạy toán giảm tiền học thêm, tạo điều kiện để Thư vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

Những ngày đi họp phụ huynh, thấy các bạn được ba mẹ đi họp, đôi khi Thư buồn lòng. Dẫu vậy, Thư luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Cũng vì bận rộn đi làm, học kỳ lớp 12, kết quả học tập của Thư bị giảm sút. Nhưng cô vẫn nỗ lực, dùng hết số tiền tiết kiệm để đăng ký vào một ngôi trường cao đẳng tại TPHCM bởi Thư biết, chỉ có học hành tử tế mới có thể giúp tương lai khá hơn.

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Tấm hình phục chế "gây bão" cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Từ tấm hình Thư mặc áo cử nhân ôm di ảnh mẹ, một số designer trên cộng đồng chỉnh sửa ảnh biết được câu chuyện của Thư đã vô cùng xúc động, trong đó có anh Phùng Ngọc Trung và Nguyễn Ngọc Thái.  Anh Trung và anh Thái đã dựng lại bức ảnh chân dung cũ của người mẹ quá cố cho Thư. Bức ảnh tuy là chỉnh sửa nhưng giống như thật, hiện lên hình ảnh người mẹ nắm chặt tay con gái trong ngày vui đã "gây bão" cộng đồng mạng. Nhận tấm hình phục chế, Thư xúc động nói bức hình giống tới 80%. Cô gái trẻ rất vui khi được mọi người gửi rất nhiều lời chúc tốt lành.

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