lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết thông tin mới liên quan đến 2 mẹ con bà Phan Thị P. (86 tuổi, trú xã Cẩm Dương) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng nhiều ngày trước

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 29/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 mẹ con bà Phan Thị P. (86 tuổi, trú xã Cẩm Dương) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng nhiều ngày trước.

Lãnh đạo xã Cẩm Dương thông tin, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định bà Phan Thị P. đã tử vong trước đó rất nhiều ngày, thi thể đang phân hủy nặng. Khi được phát hiện, bà P. nằm trên giường trong nhà, thi thể không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Riêng người con gái là chị Phan Thị N. (47 tuổi) được xác định tử vong trước đó khoảng 3-5 ngày trước. Thời điểm phát hiện, chị N. tử vong ở hiên nhà, trên người không có dấu hiệu của tác động ngoại lực và được nhận định tử vong do bệnh lý đột quỵ.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào 9h sáng 27/5, người dân thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) nghe mùi hôi thối nồng nặc nên đi kiểm tra xung quanh. Khi đến nhà chị Phan Thị N. người dân phát hiện người này tử vong ở hiên nhà. Khi vào nhà kiểm tra, người dân phát hiện mẹ chị N. là bà P. đã tử vong trên giường, thi thể đang phân hủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài ra, hàng ngày 2 mẹ con bà P. ở với nhau. Cả 2 mẹ con bà P. đều đang hưởng chế độ của người bị khuyết tật nặng. Người dân cũng cho hay, bình thường lúc tỉnh táo chị N. này vẫn đi chợ, còn lúc không tỉnh táo thì chửi bới mọi người. Hàng xóm láng giềng vẫn sang giúp đỡ gia đình thường xuyên. Tuy nhiên đợt này đang bận thu hoạch mùa nên mọi người cũng lo làm mà không để ý nên không phát hiện sự việc.

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