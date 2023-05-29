Vào 21h ngày 28/5, lực lượng chức năng tìm được thi thể cuối cùng của cháu nhỏ 7 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 29/5, ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm là 3 em nhỏ trong một gia đình.

Ông Huỳnh Thanh Sơn cho biết, chiều 28/5, cháu N.N.N.H. (13 tuổi) cùng 3 em ruột ra sông ở gần nhà (thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tắm. Một lúc sau, người dân thấy cháu bé 5 tuổi là em trai của H. ú ớ chạy đi cầu cứu.

Nghe tin dữ, mẹ của 4 cháu nhỏ nhảy xuống sông mò tìm được thi thể cháu H. và con gái 9 tuổi. Đến gần 21h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể cháu nhỏ 7 tuổi.

Con sông nơi 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Dân trí

Người dân địa phương đến theo dõi việc tìm các bé bị đuối nước - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do một cháu nhỏ bị nước cuốn trôi, chị gái bơi theo cứu em dẫn đến cả 3 chị em bị đuối nước.

Phó Chủ tịch huyện Cao Lãnh cho biết thêm, gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha làm bốc vác, đang thuê nhà gần sông để bán cà phê.

Sau khi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để lo hậu sự.

Bí quyết trường thọ của cụ bà 122 tuổi có gần 200 người cháu, chắt Cháu của cụ bà này tiết lộ chế độ ăn của bà mình không khác mọi người và lối sống mới là bí quyết giúp cụ sống lâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-3-chi-em-ruot-o-ong-thap-bi-uoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-586749.html