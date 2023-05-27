Thông tin MỚI trong vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong gửi tại cơ sở mầm non ở An Giang

Đời sống 27/05/2023 20:35

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã có báo cáo về vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gia đình gửi tại Cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND H.Châu Thành (An Giang), cho biết UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật vụ việc trẻ tử vong bất thường khi được gửi ở điểm giữ trẻ tư thục trên địa bàn xã Vĩnh Hanh.

Cụ thể, UBND xã Vĩnh Hanh gửi cho UBND H.Châu Thành cho biết, khoảng 14 giờ 35 ngày 25/5, người giữ trẻ ở cơ sở M.N (ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh) phát hiện bé trai N.H.B. (20 tháng tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, H.Châu Thành) có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ bé là N.T.T (34 tuổi) đến rước để đưa đi khám bệnh.

Lúc này, chị T. đang làm việc tại KCN Bình Hòa nên điện thoại nhờ người nhà đến rước. Khoảng 20 phút sau, ông N.C.Đ (ngoại của bé) đến rước thì thấy bé bị sốt cao nên nhanh chóng chở về nhà và cùng chị T. đưa đến Trung tâm Y tế H.Châu Thành cấp cứu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bé tử vong tại bệnh viện.

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Điểm giữ trẻ tư thục M.N ở xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành, An Giang hoạt động không có giấy phép - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, UBND xã Vĩnh Hanh thông tin, cơ sở giữ trẻ tư thục M.N do chị P.N.A.T (32 tuổi, ngụ địa phương) làm chủ. Năm 2015, chủ cơ sở gửi hồ sơ đến UBND xã Vĩnh Hanh xin thành lập cơ sở. Sau đó, Phòng GD-ĐT Châu Thành có văn bản yêu cầu xã thông tin đến cơ sở bổ sung hồ sơ. Thời điểm đó, cơ sở không bổ sung hồ sơ nên xã Vĩnh Hanh không ban hành quyết định thành lập. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn treo bảng và hoạt động lén lút. Sau đó, UBND xã nhiều lần đến kiểm tra và yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động, cơ sở đồng ý ngưng hoạt động.

Đến năm 2022, UBND xã Vĩnh Hanh tiếp tục kiểm tra nhưng cơ sở vẫn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nên xã yêu cầu ngưng hoạt động. Do nhu cầu của phụ huynh gửi con để đi làm nên tự nguyện, thỏa thuận với cơ sở M.N gửi con em trong thời gian gần đây. Từ đó, cơ sở lén lút hoạt động, cổng rào luôn đóng kín nên địa phương chưa phát hiện.

Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, sau khi xác định nguyên nhân tử vong cháu B. từ cơ quan công an, ngành giáo dục huyện sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện Châu Thành chỉ đạo, xử lý Cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc theo đúng quy định.

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