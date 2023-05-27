Nạn nhân là cháu B.N.C. (5 tuổi), quê ở Quảng Ninh, cháu C. được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 26/5, bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 10h sáng ngày 26/5, Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân, nhận được thông tin một bé gái 5 tuổi đang theo học ở cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương, đóng tại thôn 2, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tử vong. Theo bà Thu cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng phối hợp để làm rõ sự việc. Nạn nhân là cháu B.N.C. (5 tuổi), quê ở Quảng Ninh, cháu C. được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân.

Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, thẩm quyền cấp phép và quản lý thuộc cấp thị trấn, Phòng chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn. Phía gia đình cháu bé cũng phối hợp rất tích cực với cơ sở mầm non, cơ quan chức năng giải quyết sự việc. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân cho biết, nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng xác định là thời điểm ăn cơm ở cơ sở mầm non chuyên biệt Ánh Dương, cháu bé bị sặc cơm và được đưa sang trung tâm y tế cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Phía công an huyện cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương, đóng tại thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào 16/5/2016, bà Phan Thị Liên (SN 1969, quê Cà Mau) làm nghề bão mẫu tại nhà đút cơm cho bé Xù khiến cháu bị sặc và tử vong. Trước cái chết của con gái, chị Loan làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố trách nhiệm hình sự đối với bà Liên. Tuy nhiên, Công an H.Bình Chánh cho rằng không đủ căn cứ nên đã không khởi tố đối với bà Liên. Theo luật sư Nguyễn Sơn Lâm (Hội bảo vệ Trẻ em TP.HCM) cần phải khởi tố đối với bảo mẫu Liên để điều tra. Có như vậy, mới có thể xác định được bà Liên có phạm tội hay không. Đồng thời, việc khởi tố vụ án sẽ hạn chế tối đa tình trạng bỏ xót hành vi phạm tội, bỏ lọt tội phạm.

Tình tiết bất ngờ trong vụ chân tay người bị cháy trong túi xách ở Bình Dương Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã có kết quả giám định ADN một phần thi thể bị đốt cháy được phát hiện tại khu tái định cư vắng người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

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