Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 27/5, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết Công an huyện này đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn xe máy tông vào tường rào làm 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.

Trên đường đi, chị T. ghé đến nhà ông N.S. (cha ruột, ở thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng) để gửi cháu Y. Khi đến trước nhà ông S., trong lúc chị T. xuống xe, cháu Y. vô tình vặn tay ga khiến xe máy lao vào hàng rào xi măng của một nhà dân gần đó.

Hậu quả, bà R., cháu K., cháu Y. tử vong. Riêng chị T. bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Chị Thơm ngất lịm, liên tục gào khóc khi một lúc mất cả 2 đứa con và mẹ chồng - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, không khí tang thương bao trùm trong ngôi nhà của ông Trần Nhỏ (55 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, bố chồng của chị Thơm). Bà con nghe tin lần lượt cùng đến chia buồn, tiễn đưa 3 bà cháu trong vụ tai nạn đau lòng trên.

Bà con trong làng cho biết, gia đình ông Nhỏ thuộc diện khó khăn. Ông và bà Ráng sinh 5 người con, lớn nhất 32 tuổi, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Vợ chồng ông quanh năm làm ăn tích cóp, xây được căn nhà cấp 4 vào năm trước thì bỗng hôm nay tai họa ập đến bất ngờ. Ông Nhỏ như người mất hồn trong lễ tang, ngồi nhìn bàn thờ 3 bà cháu giữa căn nhà trống trơn. Bà con ai nấy cũng xót xa.

Trong nỗi đau vừa mất mẹ, vừa mất 2 con, anh Trần Văn Nam (27 tuổi, con trai ông Nhỏ và là cha của 2 bé tử vong) cúi mặt đau xót: "Hôm trước tôi đi biển về, dự định sẽ dành nhiều thời gian chơi với 2 con. Các con thấy tôi về vui lắm, còn ôm tôi, giờ đây tụi nhỏ bỏ tôi đi hết rồi, mẹ tôi cũng đi theo 2 cháu, tôi biết sống sao đây...".

Nhìn 3 chiếc bàn thờ đặt cạnh nhau, hàng xóm đến chia buồn đều không khỏi đau lòng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Chị Thơm khóc ngất trong tang lễ - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Ngồi cạnh anh Nam, chị Thơm liên tục bật khóc dù vết thương của chị sau vụ tai nạn vẫn chưa lành lặn. Chị cho biết, 2 anh chị cưới nhau được 5 năm. Vợ chồng vừa xây được căn nhà riêng cho gia đình nhỏ sinh sống thì 2 con đã bỏ anh chị mà đi.

Kể lại vụ việc đau lòng hôm qua, chị Thơm cho biết chị chở mẹ chồng và con gái (bé Yến) cùng đi khám bệnh cho con trai nhỏ (bé Kiệt). Khi đưa bé Yến cho ông ngoại để cháu vào với ông thì bất ngờ Yến nhảy ngược lên xe rồi vô tình vặn mạnh tay ga xe máy. Chị Thơm cố chụp lấy tay lái nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chiếc xe lao như bay vào bờ tường rào, 3 bà cháu văng sang một bên, chị Thơm cũng bị văng ra một bên.