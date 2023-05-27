Thực hư thông tin vỡ hụi 1.000 tỷ đồng khiến nhiều người dân ở Đồng Nai lao đao

Xã hội 27/05/2023 20:23

Vào ngày 27/5, dư luận không khỏi hoang mang trước thông tin hàng trăm khách hàng ở Đồng Nai đã bị chủ hụi lừa tiền và số tiền bị chủ hụi lừa khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 27/5, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, một số thông tin lan truyền vụ vỡ hụi trên địa bàn với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng là không chính xác.

Cụ thể, Công an huyện Thống Nhất cho biết, tính đến hiện tại (27/5) chỉ mới nhận được 228 đơn trình báo của người dân cho chủ hụi vay với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Trong đó, Công an huyện Thống Nhất tiếp nhận 189 đơn với số tiền hơn 40,5 tỷ đồng, Công an xã Lộ 25 tiếp nhận 39 đơn với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, với số tiền mỗi người từ 10 triệu đến 4 tỷ đồng.

Thực hư thông tin vỡ hụi 1.000 tỷ đồng khiến nhiều người dân ở Đồng Nai lao đao - Ảnh 1
Công an thu thập chứng cứ từ các nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào chiều 26/5, tại Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát, thuộc địa bàn ấp 3, xã Lộ 25 rất đông người dân tụ tập để đòi nợ với hình thức chơi hụi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Lộ 25 xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, xác định chủ hụi là bà N.T.T.H (34 tuổi) cùng chồng là ông T.Q.H (36 tuổi), ngụ thành phố Long Khánh, đến sinh sống và mở Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát.

Thực hư thông tin vỡ hụi 1.000 tỷ đồng khiến nhiều người dân ở Đồng Nai lao đao - Ảnh 2
Rất đông người dân tới đòi tiền sau vụ bể hụi, phía Công an huyện Thống Nhất đang tiếp nhận, xác minh làm rõ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thời gian qua, hai vợ chồng ông T.Q.H và bà N.T.T.H đứng ra huy động chơi hụi với hình thức theo ngày, tuần và tháng của người dân trên địa bàn huyện Thống Nhất, huyện Long Thành, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, cả hai còn mượn tiền của một số người quen để làm ăn.

Đến sáng 26/5, ông T.Q.H đăng bài viết lên trang mạng xã hội của mình thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi. Ngay sau đó, rất đông người dân đã kéo đến Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát để đòi nợ.

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chị V. (SN 1989, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) đến Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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