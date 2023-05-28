TikTok có nguy cơ bị 'cấm cửa' tại Việt Nam nếu không chịu hợp tác

Đời sống 28/05/2023 20:51

Tiktok nói riêng và các nền tảng mạng xã hội nói chung nếu thiếu sự hợp tác, tự cho bản thân có các tiêu chuẩn cộng đồng toàn cầu riêng, không tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại vì là tập đoàn đa quốc gia,... thì đều phải trả giá đắt.

Theo thông tin từ Zing, tại Hội thảo kết nối mạng lưới quản lý đa kênh (MCN), các công ty truyền thông và nhà sáng tạo nội dung trên mạng (KOLs) do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức, Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định: "Nếu TikTok không hợp tác với Chính phủ, với cơ quan quản lý trực tiếp là Bộ TT&TT thì chắc chắn nền tảng này sẽ bị cấm".

Theo ông Do, Tiktok nói riêng và các nền tảng mạng xã hội nói chung nếu thiếu sự hợp tác, tự cho bản thân có các tiêu chuẩn cộng đồng toàn cầu riêng, không tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại vì là tập đoàn đa quốc gia,... thì đều phải trả giá đắt. Cụ thể, các cơ quan quản lý sẽ coi sự thiếu hợp tác của các nền tảng mạng xã hội là môi trường nguy hiểm, từ đó có các biện pháp xử lý cứng rắn, mạnh tay.

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Việt Nam có thể cấm hoàn toàn Tiktok nếu nền tảng này không hợp tác  - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, trong thời gian tới, các cơ quan quản lý sẽ thay đổi hình thức xử phạt hành chính đối với các vi phạm trên nền tảng mạng xã hội từ gộp sang chia nhỏ. Ví dụ một nội dung vi phạm lặp lại 10 lần sẽ bị phạt tương ứng 10 lần thay vì một lần.

Tất cả các nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả Tiktok, nếu tự cho mình có các tiêu chuẩn cộng đồng riêng, không tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại thì đều phải trả giá đắt.

TikTok có nguy cơ bị 'cấm cửa' tại Việt Nam nếu không chịu hợp tác - Ảnh 2
Nhiều loại nội dung, quảng cáo bẩn vẫn xuất hiện thường xuyên trên TikTok - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trong tháng 5/2023, Bộ TT&TT sẽ phối hợp cùng với các bộ, ngành liên quan thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam do mạng xã hội này có những sai phạm trong thời qua. Đồng thời, công tác kiểm tra cũng để nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

Theo quyết định, đoàn liên ngành sẽ có sự tham gia của 8 cơ quan, đơn vị như: Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ VH-TT&DL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo hình thức đột xuất, toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng của Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Văn phòng đại diện của TikTok Việt Nam.

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Khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt lan rộng, nhiều người phải chật vật với hoá đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng thì người phụ nữ Nhật 63 tuổi dường như không phải bận tâm về điều này.

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