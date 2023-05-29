Cụ thể, vào lúc 14h ngày 27/5, tiếp nhận tin báo có 2 thiếu niên đuối nước mất tích khu vực sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp Thủy Thuận, xã An Phước, H.Mang Thít), lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp người dân địa phương lặn tìm được thi thể 2 thiếu niên.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít (Vĩnh Long), xác nhận trên địa bàn xã An Phước vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh là anh em song sinh tử vong.

Nạn nhân được xác định là T.T.A. và T.T.K (cùng 14 tuổi, anh em song sinh, quê quán xã Vĩnh Thuận Đông, H.Long Mỹ, Hậu Giang; thường trú xã An Phước, H.Mang Thít). Cả 2 là học sinh Trường THCS An Phước, H.Mang Thít.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 học sinh trên ở cùng cha mẹ tại khu nhà ở của cơ sở sản xuất gạch thuộc xã An Phước. Vào thời gian trên, cả 2 đi bắt cá ven bờ sông Cổ Chiên và tắm sông gần cơ sở sản xuất gạch, sau đó bị đuối nước. Sự việc được người dân phát hiện, tri hô cho mọi người trong cơ sở sản xuất gạch tìm kiếm nhưng không phát hiện. Sau đó, một số người lặn tìm kiếm thì phát hiện hai cháu tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND huyện cùng các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng để đưa thi thể 2 anh em về quê ở Hậu Giang an táng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS An Phước, cho biết gia đình anh em A. và K. từ Hậu Giang đến ở tại khu nhà của cơ sở sản xuất gạch, cha mẹ em đều là công nhân tại đó. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 em rất ngoan và có học lực khá. Thời điểm xảy ra tai nạn đuối nước là lúc 2 em vừa thi cuối kỳ lớp 8 xong và đang nghỉ hè.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 13h30 ngày 28/5, tại bến sông chợ đầu mối trái cây Đồng Tháp (xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh), ba chị em ruột gồm: Ngô Nguyễn Ngọc H. (13 tuổi), Ngô Nguyễn Ngọc N. (9 tuổi) và Ngô Nguyễn Ngọc H. (7 tuổi) tắm sông.

Đến 16h30 em Ngô Phước T. chạy về nhà, mẹ em là Nguyễn Thị Hồng H. hỏi các chị ở đâu thì em T. chỉ tay ra bến sông. Bà H. chạy ra, không thấy ba con đâu, xuống sông tìm, vớt được em H. (7 tuổi) và N., cả hai đã tử vong, còn em H. (13 tuổi) mất tích. Đến 20h40 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tìm được bé H. đưa về gia đình an táng.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình các em trung nông, mẹ buôn bán cà phê, cha làm bốc vác ở chợ đầu mối trái cây. Gia đình có năm người con (ba gái, hai trai).

Ông Huỳnh Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh - cho biết ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, đồng thời đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát.