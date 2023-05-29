Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành ở Đà Lạt

Đời sống 29/05/2023 12:32

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về tình hình sức khỏe của cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, TP Đà Lạt)

Theo thông tin từ VTC News, liên quan tới sức khỏe của cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) - bé gái bị Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) bạo hành, ngày 29/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện cháu C. sức khỏe đã ổn định.

Sau gần 10 ngày nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi, suy thận cấp, suy gan,... hiện tại cháu C. đã tỉnh táo, bú mẹ tốt. Nhận thấy sức khỏe cháu C. có nhiều tiến triển tốt nên bệnh viện sẽ cho cháu C. xuất viện sớm để về nhà tiếp tục theo dõi.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành ở Đà Lạt - Ảnh 1
Sức khỏe bé C đã ổn định, tỉnh, bú mẹ tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong ngày - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cháu C bị Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt), là bạn trai của mẹ, nhiều lần đánh đập khiến cháu bị chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan.

Tại cơ quan điều tra, Trần Như Thương khai nhận, từ khi Ân đưa cháu C. về chung sống với mình tại nhà trọ, Thương đã nhiều lần hành hạ cháu bé sau khi đã sử dụng ma túy đá. Thương nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu, tay chân cháu bé khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đỉnh điểm, 1h sáng hôm 20/5, sau khi sử dụng ma túy đá ở phòng trọ, Trần Như Thương sốc nách cháu bé lên để hành hạ bằng cách dùng tay giật rung lắc mạnh. Lần này, cháu C. bị chấn thương rất nặng, hôn mê sâu. Lo sợ cháu C. chết, Trần Như Thương đã đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu rồi bỏ trốn.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành ở Đà Lạt - Ảnh 2
Cháu C. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vào tối ngày 20/5 - Ảnh: VTC News

Ngày 22/5, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam Thương để điều tra tội giết người.

Riêng cháu C, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức nhân viên hỗ trợ, phối hợp cùng với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cứu chữa.

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