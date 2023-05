Theo thông tin từ VTC News, liên quan tới sức khỏe của cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) - bé gái bị Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) bạo hành, ngày 29/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện cháu C. sức khỏe đã ổn định.

Sau gần 10 ngày nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi, suy thận cấp, suy gan,... hiện tại cháu C. đã tỉnh táo, bú mẹ tốt. Nhận thấy sức khỏe cháu C. có nhiều tiến triển tốt nên bệnh viện sẽ cho cháu C. xuất viện sớm để về nhà tiếp tục theo dõi.