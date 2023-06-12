Trường cấp 3 đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Đời sống 12/06/2023 09:15

Sáng nay, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2023.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 12/6, Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của Trường phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM công bố kết quả điểm thi của thí sinh, điểm chuẩn vào các lớp chuyên và lớp chuyên liên ngành. 

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là chuyên hóa với mức 33 điểm, tăng 1,8 điểm so với năm 2022. Đây cũng là ngành duy nhất có điểm chuẩn tăng.

Các ngành còn lại đều giảm điểm chuẩn. Chuyên Anh mất vị trí dẫn đầu với điểm chuẩn giảm 1 điểm, ở mức 31,6 điểm.

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Thí sinh dự thi tuyển sinh vào Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2023 - Ảnh: Báo Dân Trí

Môn có điểm chuẩn giảm mạnh nhất là tin học ở tổ hợp xét tuyển 5 (xét 3 môn không chuyên và môn tin học chuyên), giảm từ 28,8 xuống 22,5. Mức này giảm tới 6,3 điểm. 

Môn có điểm chuẩn thấp nhất là 22,5 điểm, ở lớp sinh-liên ngành cơ sở Thủ Đức. Nhìn chung, mức điểm chuẩn ở cơ sở quận 5 cao hơn tại cơ sở Thủ Đức. 

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 350 học sinh cho 10 lớp chuyên: toán (2 lớp), tin học (2 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (1 lớp) tại cơ sở quận 3. 

Dẫn tin từ VietNamNet, tại cơ sở Thủ Đức (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM), trường tuyển 245 học sinh. Bao gồm 7 lớp chuyên định hướng lĩnh vực liên ngành (LN): Toán-LN (1 lớp), Vật lý-LN (1 lớp), Hóa học-LN (1 lớp), Sinh học-LN (1 lớp), Tiếng Anh-LN (2 lớp) và Ngữ văn-LN (1 lớp). Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Trường cấp 3 đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 - Ảnh 2
Điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2023 của Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM năm 2023 - Ảnh: VietNamNet

Các lớp chuyên Toán-LN, Vật lý-LN, Hóa học-LN, Sinh học-LN, Tiếng Anh-LN và Ngữ văn-LN tại cơ sở Thủ Đức sẽ được chú trọng đào tạo năng lực tư duy liên ngành với nền tảng môn chuyên trong giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ và Khoa học xã hội.

Đó là các môn khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, khoa học máy tính, kinh doanh và quản lý, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm để định hướng nghề nghiệp liên quan.

Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức một kỳ thi chung cho cả 2 cơ sở với 10 môn thi. 3 môn không chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 7 môn chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Mỗi thi sinh được đăng ký thi tối đa 2 môn chuyên tự chọn. Bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm; Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận.   

 

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