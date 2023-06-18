Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan tới sự việc một phụ huynh tại Hà Nội phản ánh việc con mình sau khi tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị bạn đánh tới mức phải đi viện kiểm tra, UBND huyện Thanh Oai đã cử đoàn công tác đến chùa để kiểm tra, xác minh sự việc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 17/6, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết của tài khoản Facebook tên G.N.N. có nội dung cảnh báo các bậc phụ huynh phải cân nhắc nếu có ý định đăng ký cho con theo khóa tu ở chùa Cự Đà, xã Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chị N, cho rằng con trai chị đã có "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà.

Tối 17/6, vị phụ huynh có tên G.N.N. - người đã đăng lên mạng xã hội trường hợp con mình tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà cho biết, đã gặp mặt chủ trì chùa Cự Đà cũng như đại diện Ban Tổ chức khoá tu. Qua đó, hai bên thống nhất các nội dung về việc xin lỗi gia đình học sinh, đồng thời Ban Tổ chức trả lại toàn bộ kinh phí khoá tu vừa qua.

Nội dung bài viết thể hiện, trước đó, chị G.N.N. có đăng ký khóa tu 5 ngày tại chùa Cự Đà cho con. Khóa tu này có gần 600 tu sinh, gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 9 - 16. Những ngày vào chùa, ban tổ chức có dặn con chị G.N.N. chỉ nên mang theo 6 - 8 bộ quần áo để thay rồi mang về nhà giặt, đồng thời không được liên lạc hay gọi điện thoại để tránh việc các con sẽ nhớ nhà.

Bài viết kể lại "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu ở chùa Cự Đà của con chị G.N.N. được đăng trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo lời kể, đến ngày thứ 5 tới đón con về, chị N. tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi nhìn quần áo trên người con bẩn thỉu, hôi hám, chân tay bị muỗi đốt chi chít. Khi chị N. hỏi con thì được biết do ở chùa đông người, lúc tắm sau là hết nước nên con chị không tắm được. Lúc ngủ thì ngủ dưới nền đất có trải chiếu. Mấy hôm trước, trời mưa gió, ẩm thấp và có nhiều muỗi nên không ngủ được.

Điều khiến người mẹ bất ngờ là khi phát hiện tay trái của con bị sưng to chỗ khuỷu tay và tay cứ còng còng nên truy hỏi. Lúc này, con chị cho biết ở chùa đã xảy ra xô xát và bị bạn dùng ghế gỗ ngồi đập mạnh vào đầu và tay. Tuy nhiên, những người phụ trách dặn con chị N. không được nói là bị đánh mà phải nói là bị ngã, nếu không nghe lời thì bị phạt quỳ 2 tiếng đồng hồ.

Ban tổ chức đã đưa con chị N. đi khám và bó cánh tay ở bệnh viện trên địa bàn quận Hà Đông nhưng không thông tin về vụ việc này cho chị - Ảnh: Báo Dân Việt

Đồng thời, ban tổ chức đã đưa con chị N. đi khám và bó cánh tay ở bệnh viện trên địa bàn quận Hà Đông nhưng không thông tin về vụ việc này cho chị. Chị N cho rằng, đã gọi điện cho trưởng ban tổ chức khóa tu ở chùa Cự Đà thì người này trả lời "quanh co", rồi nhắn tin xin lỗi và muốn tới thăm con chị.

Chị N. cho rằng ban tổ chức chùa Cự Đà đã làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm với các tu sinh khi cho gần 600 con người tu tập trong không gian nhỏ, điều kiện tắm rửa, sinh hoạt thì thiếu thốn - Ảnh: VnExpress

Chị N. tức tốc đưa con vào bệnh viện kiểm tra lại. Cũng trong bài viết trên mạng xã hội, chị N. cho rằng ban tổ chức chùa Cự Đà đã làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm với các tu sinh khi cho gần 600 con người tu tập trong không gian nhỏ, điều kiện tắm rửa, sinh hoạt thì thiếu thốn. Trong khi đó, để xảy ra đánh nhau đến mức phải đi bệnh viện mà vẫn muốn giấu. Sau khi được đăng tải, bài viết của chị N. đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội cùng nhiều ý kiến trái chiều.