Camera ghi lại cảnh người đàn ông bế bé trai sơ sinh bỏ trước cổng chùa rồi rời đi

Đời sống 15/06/2023 15:08

Ghi nhận tại hiện trường, bé trai được đặt giữa đường, trước cổng ngôi chùa có đông người qua lại, bé sinh được khoảng 10 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, sức khỏe bình thường.

Liên quan đến sự việc người dân ở Bình Dương phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa An Hòa, phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng nay (15/6), đại diện lãnh đạo UBND phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã cử người tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe bé trai sơ sinh trong thời gian tìm được người thân.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục trên đường đoạn chùa An Hòa (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) thì phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc giỏ màu xanh, bị bỏ rơi tại đây.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông bế bé trai sơ sinh bỏ trước cổng chùa rồi rời đi - Ảnh 1
Clip ghi lại cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, người dân đã pha sữa cho bé uống đồng thời thông báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận tin báo, cán bộ UBND phường Phú Hòa đã có mặt để ghi nhận hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, bé trai được đặt giữa đường, trước cổng ngôi chùa có đông người qua lại, bé sinh được khoảng 10 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, sức khỏe bình thường.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông bế bé trai sơ sinh bỏ trước cổng chùa rồi rời đi - Ảnh 2
 Bé sinh được khoảng 10 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, sức khỏe bình thường - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Theo đó, khoảng 3h20 ngày 15/6, người đàn ông đội nón bảo hiểm, ôm bé trai sơ sinh trên tay đến trước cổng chùa.

Người này đặt bé trước cổng, sau đó nhanh chóng rời đi. Sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục ngang qua khu vực trên phát hiện nên trình báo cán bộ địa phương.

Một người dân trên địa bàn đang chăm sóc bé dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Xót thương bé trai 10 ngày tuổi còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Xót thương bé trai 10 ngày tuổi còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ngày 15/6, UBND phường Phú Hòa (Bình Dương) phát thông báo tìm người thân cho cháu bé trai 10 ngày tuổi còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa An Hòa.

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