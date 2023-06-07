Hà Nội: Cắt điện bất ngờ, một phụ nữ mắc kẹt cả giờ đồng hồ trong thang máy

Đời sống 07/06/2023 21:20

Mất điện, thang máy không hoạt động, một phụ nữ trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị kẹt trong thang máy cả giờ đồng hồ.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sáng 7/6, chị Đặng Thanh N. (trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khi đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bằng thang máy thì đột ngột mất điện.

"Khoảng 10 giờ, khi tôi bước vào thang máy, đang di chuyển xuống thì bỗng nhiên thấy thang máy tối đen. Gặp sự cố bất ngờ, tôi hoảng loạn, cầu cứu nhưng không nhận được phản hồi. Tôi gọi điện cho quản lý tòa nhà và khoảng 45 phút sau người cứu hộ thang máy mới đến. Và sau tầm 15 phút, tôi mới thoát ra ngoài. Đến bây giờ tôi vẫn còn run sợ", chị N. nhớ lại.

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Chị Đặng Thanh N. cảm thấy hoảng loạn sau nhiều giờ mắc kẹt trong thang máy - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại nơi chị N. sinh sống, ngày 7/6 không có thông báo cắt điện, tuy nhiên tình trạng mất điện vẫn bất ngờ xảy ra, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn. Cùng tòa nhà với chị N., anh C., một công nhân cho biết, vừa đi ngủ sau ca làm đêm thì tỉnh giấc vì nóng do mất điện đột ngột. "Tưởng phòng mình có sự cố nhưng khi hỏi thì được biết cả khu bị cắt điện bất ngờ. Nóng như này đến người lớn còn không chịu được huống hồ bọn trẻ con. Cứ cắt bất ngờ thế này thì khổ dân lắm", anh T.C. nói.

Liên quan đến chuyện cắt điện bất ngờ tại Hà Nội, gần đây một số người dân ở khu chung cư tại quận Hà Đông rơi vào tình trạng điêu đứng. Cụ thể theo thông tin từ VnExpress, sáng 5/6, nghe tin chung cư mất điện anh T.Đ. vội vã từ chỗ làm chạy về vì có hai con nhỏ ở nhà, không biết hai đứa trẻ sẽ xoay xở thế nào.

Thông thường khi mất điện các khu chung cư chỉ mất vài phút để khởi động hệ thống máy phát, cấp điện cho thang máy hoạt động lại. Nhưng chung cư anh loay hoay mãi không nổ máy được. Không có điện dự phòng, 6 thang máy không hoạt động, các bố mẹ không thể lên xuống đón con nhỏ. Đèn chiếu sáng thang bộ cũng không có, tối như mực.

Hà Nội: Cắt điện bất ngờ, một phụ nữ mắc kẹt cả giờ đồng hồ trong thang máy - Ảnh 2
Mất điện đột ngột ngày 5/6, những đứa trẻ mang chăn chiếu ra nằm ở hành lang tầng 32, một căn chung cư ở quận Hà Đông, Hà Nội - Ảnh: VnExpress

"Mất điện đợt này rất nguy hiểm vì đang là mùa hè, bố mẹ đi làm, con nhỏ hoặc ở nhà một mình hoặc ở với ông bà già yếu", người đàn ông 38 tuổi nói.

Người hàng xóm của anh có hai con học lớp 4 và 6 sinh sống ở tầng 12. Sáng đó hai bé lên chơi ở tầng 32, đang đi xuống thì bất ngờ mất điện, thang máy trôi tự do đến tầng 26 mới dừng. Hai bé sợ hãi, khóc toáng lên. Nhận tin báo, bố các cháu đang làm việc cách nhà hơn chục km lao về, đi bộ 26 tầng lên với các con.

Hôm đó chung cư bị mất điện 7 tiếng, máy phát điện gặp sự cố khoảng bốn tiếng khiến hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Một số gia đình buộc phải ở tại chỗ, có gì ăn nấy vì không thể đi thang bộ lên xuống mấy chục tầng. Nhiều người già không chịu nổi nắng nóng, chấp nhận đi thang bộ tối om xuống sảnh. Tại hành lang các tầng, hàng loạt gia đình trải chiếu ra nằm.

Hà Nội: Cắt điện bất ngờ, một phụ nữ mắc kẹt cả giờ đồng hồ trong thang máy - Ảnh 3
Mất điện đột ngột ngày 3/6, những người dân ở một khu chung cư quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) mang chăn chiếu, quạt xuống sảnh cắm điện máy nổ để đỡ nóng - Ảnh: VnExpress

Lý giải điều này, tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt. Để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống, bên cạnh lịch cắt điện có thông báo, một số khu vực ngoại thành phải cắt điện khẩn cấp.

"Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện và mong nhận được sự chia sẻ từ khách hàng với những khó khăn hiện tại", đại diện EVN Hà Nội nói.

Mất điện đột ngột, 4 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện

Mất điện đột ngột, 4 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện

Trong số 4 người bị mắc kẹt, chỉ có một người có biểu hiện hơi khó thở nên đã được đưa đi kiểm tra sức khoẻ. Đến nay, sức khoẻ của cả 4 người bị mắc kẹt đều đã ổn định.

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