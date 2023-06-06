Mất điện đột ngột, 4 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện

Trong số 4 người bị mắc kẹt, chỉ có một người có biểu hiện hơi khó thở nên đã được đưa đi kiểm tra sức khoẻ. Đến nay, sức khoẻ của cả 4 người bị mắc kẹt đều đã ổn định.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, tối 5/6, Công an Hải Phòng cho biết lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn vừa giải cứu thành công bốn người bị mắc kẹt tại thang máy do sự cố mất điện đột ngột.

Sự việc xảy ra lúc 15 giờ, tại một cơ sở thẩm mỹ viện trên đường Thế Lữ, quận Hồng Bàng. Do mất điện đột ngột, bốn người đang đi trong thang máy đã bị mắc kẹt.

Thẩm mỹ viện nơi xảy ra sự cố và cửa thang máy phải kích phá để đưa những người bị kẹt ra ngoài - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Tin được báo lên Trung tâm 114 và từ đó chuyển tới Đội Cảnh sát PCCC và CHCN khu vực 1 để tổ chức lực lượng ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ tiếp cận cửa thang máy tầng 3, trấn an những người bị kẹt rồi dùng thiết bị thủy lực mở cửa cabin thang máy, đưa những người bị kẹt ra ngoài.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, trong số 4 người bị mắc kẹt, chỉ có một người có biểu hiện hơi khó thở nên đã được đưa đi kiểm tra sức khoẻ. Đến nay, sức khoẻ của cả 4 người bị mắc kẹt đều đã ổn định.

Xe của lực lượng cứu nạn cứu hộ đến giải cứu 4 người mắc kẹt - Ảnh: Báo Lao Động

Theo người dân địa phương, lịch mất điện không được thông báo trước nên dẫn đến tình huống bị kẹt trong thang máy.

Được biết, những ngày vừa qua, nhiều khu vực tại Hải Phòng cũng như các tỉnh miền Bắc phải cắt điện luân phiên, đột xuất. Theo thông báo của Tổng công ty điện lực miền Bắc, những ngày qua nắng nóng gay gắt kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện và nhiều thiết bị điện ngoài trời, đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải do nhu cầu sử dụng của khách hàng tăng cao đột biến.

Cháy lớn quán bar ở Hải Phòng, nhiều người đang mắc kẹt bên trong Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar cao bốn tầng thuộc tuyến phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khiến nhiều người hiện đang mắc kẹt.

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