Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, tiền chuộc gia đình bé gái bị sát hại đã chuyển cho bị can sẽ được giải quyết như thế nào?

Đời sống 23/09/2023 16:45

Sau khi các quyết định tố tụng được ban hành, đến nay cơ quan chức năng xác định bị can Giáp Thị Huyền Trang đã tự sát. Do đó, dư luận đặt câu hỏi bị can Giáp Thị Huyền Trang đã chết, vậy tiền chuộc gia đình bé gái bị sát hại đã chuyển cho Giáp Thị Huyền Trang được giải quyết ra sao?

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, về vấn đề này, dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Tạ Phương, Văn phòng luật sư Trung hòa thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong quá trình điều tra nếu nhận thấy vụ án có yếu tố đồng phạm như có người cung cấp số tài khoản ngân hàng, người liên hệ, người đi rút tiền thay, hoặc xác minh có người giúp sức cho đối tượng này phạm tội thì vụ án vẫn được triển khai, điều tra xem xét đối với đồng phạm.

Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, tiền chuộc gia đình bé gái bị sát hại đã chuyển cho bị can sẽ được giải quyết như thế nào? - Ảnh 1
Luật sư Tạ Phương, Văn phòng luật sư Trung hòa thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo đó, số tiền 550.000.000 đồng gia đình cháu bé đã chuyển khoản cho Trang căn cứ theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015, khoản tiền này nếu chưa được Trang sử dụng hoặc chỉ sử dụng một phần số tiền trên thì phải tịch thu để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, nếu chủ sở hữu hợp pháp không yêu cầu nhận lại khoản tiền này thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Nếu Giáp Thị Huyền Trang đã sử dụng số tiền trên chi tiêu cá nhân hết, cơ quan tiến hành tố tụng không thể tịch thu được số tiền này. Trường hợp, Trang chuyển số tiền này cho người khác, nếu người này biết được số tiền trên do phạm tội mà có thì có thể bị xem xét về hành vi đồng phạm của tội bắt cóc.

Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, tiền chuộc gia đình bé gái bị sát hại đã chuyển cho bị can sẽ được giải quyết như thế nào? - Ảnh 2
Khu vực mương nước, nơi được cho là đã phát hiện ra thi thể bé gái bị bắt cóc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối ngày 22/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án bắt cóc bé gái 2 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19/9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang. Công an cũng xác định Trang đã nhảy xuống sông tự tử.

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, theo Công an TP Hà Nội, chiều 19/9, cơ quan này tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) về việc con gái 21 tháng tuổi của mình bị Giáp Thị Huyền Trang bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu bé. Vào cuộc điều tra, công an xác định Trang là người được gia đình chị H. thuê để đưa đón cháu bé.

Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, tiền chuộc gia đình bé gái bị sát hại đã chuyển cho bị can sẽ được giải quyết như thế nào? - Ảnh 3
Bị can Giáp Thị Huyền Trang và nhận dạng khi bắt cóc bé gái - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi đón bé từ trường mầm non tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm), Trang sử dụng xe máy chở cháu đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên; liên tục di chuyển vòng quanh các huyện khác nhau. Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho gia đình cháu bé đòi tiền chuộc rồi tắt máy nhằm che giấu, tránh bị truy bắt.

Trên đường đi, bé gái bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, Trang ra tay sát hại nạn nhân để xóa dấu vết và bịt đầu mối. Sát hại nạn nhân xong, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Gia đình cháu đã nhiều lần chuyển tiền cho Trang, với tổng số tiền 550 triệu đồng. Sau đó, biết không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất, Trang đã tự sát.

Bị can bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi đã tự sát, vụ án sẽ quyết ra sao?

Bị can bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi đã tự sát, vụ án sẽ quyết ra sao?

Trước thông tin Giáp Thị Huyền Trang đã nhảy xuống sông tự tử, do đó dư luận đang đặt câu hỏi bị can đã chết, vậy vụ án sẽ được giải quyết như thế nào?

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