Ngay sau đó, người dân đã báo với công an và chính quyền địa phương. Khi phát hiện cháu bé tử vong, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Hình ảnh nghi phạm bắt cóc bé gái ở Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Chia sẻ với báo Sức khỏe và Đời sống, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân - giảng viên Khoa giáo dục tiểu học và mầm non, Trường ĐH Hùng Vương cho rằng, khi xã hội càng phát triển, cuộc sống của con người càng bận rộn do vậy nhu cầu gửi con đến các cơ sở đào tạo mầm non hoặc thuê bảo mẫu ngày càng tăng.

"Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc trẻ bị chính bảo mẫu - người mà hằng ngày ở gần chăm sóc lại hành hung gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và thậm chí cả tính mạng của trẻ. Vụ việc vừa rồi xảy ra ở Hưng Yên là một vụ việc rất thương tâm khi bé bị sát hại tuổi còn rất nhỏ".

Theo ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, để tìm được một người bảo mẫu phù hợp là công việc không hề dễ dàng. Nếu cha mẹ thuê bảo mẫu ở trung tâm cần chú ý đến yếu tố uy tín và chất lượng của trung tâm bởi khi bảo mẫu được trung tâm uy tín giới thiệu là người bảo mẫu đó đã được tuyển chọn kỹ lưỡng.

"Cha mẹ có nhiều điều cần lưu tâm khi tìm bảo mẫu cho con đó là: cần xem xét giấy tờ tùy thân của bảo mẫu, phải rõ ràng, trong sạch. Chú ý đến sức khỏe của bảo mẫu để đảm bảo rằng bảo mẫu không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh về tâm lý,… Cân nhắc về độ tuổi của bảo mẫu để lựa chọn người phù hợp, vừa có kinh nghiệm, vừa giao tiếp tốt với trẻ".

Ngoài những yếu tố quan trọng trên, theo ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, cha mẹ cũng cần chọn bảo mẫu đã có kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết trong việc chăm sóc trẻ, bởi họ sẽ nhanh chóng tiếp thu công việc, chăm sóc con bạn một cách khoa học, có thể xử lý tốt các tình huống trẻ nôn trơ, quấy khóc, biếng ăn,… Cha mẹ để ý tính cách của bảo mẫu bởi chăm sóc trẻ em, đặc biệt trẻ sơ sinh cần đến người hiền lành, kiên nhẫn, chịu khó bởi nếu nóng tính sẽ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát, gây hại cho bé.

"Trong quá trình thuê bảo mẫu, gia đình tuyệt đối tránh phó mặc hết cho họ mà phải thường xuyên kiểm tra, quan sát, tìm hiểu để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra với con em mình", ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân lưu ý.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, đây là vụ việc rất thương tâm khi cháu bé bị sát hại còn rất nhỏ tuổi. Tính chất vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghi phạm gây án lại là bảo mẫu hàng ngày vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng và gần gũi cháu bé.

Qua sự việc đau lòng này, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, đầu tiên phải xác định tiêu chuẩn cá nhân của gia đình với bảo mẫu, có thể bao gồm kinh nghiệm, trình độ học vấn, khả năng chăm sóc trẻ, và các yếu tố về sức khỏe và an ninh.

"Thứ hai là cần tìm hiểu ứng viên, thậm chí quan tâm đến lý lịch chung, lý lịch tư pháp xem có những vấn đề nào trong lịch sử liên quan đến bạo lực với trẻ hay không. Cha mẹ cần có những buổi tiếp cận phỏng vấn trực tiếp để xem quan điểm, phương pháp, tình yêu thương và quan tâm tới trẻ, kiến thức về an toàn và tư duy giải quyết các vấn đề nguy cơ.

Rà soát các điều khoản hợp đồng để đảm bảo chấm dứt hợp đồng với bảo mẫu và tìm một người thay thế an toàn cho con bạn khi có bất cứ một mối nguy nào hiện hữu. Cha mẹ cũng cần thường xuyên nói chuyện, định kỳ kiểm tra bảo mẫu, xây dựng một hệ thống liên lạc và các nguồn để kiểm tra chéo thông tin liên quan đến mọi vấn đề lo ngại về việc chăm sóc trẻ", ông Nam chia sẻ.

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) - Ảnh: Báo Dân Việt

Ông Nam cũng cho rằng, qua sự việc này cho thấy càng cần phải kiểm tra lý lịch tư pháp của bảo mẫu, xem có tiền án tiền sự gì không? Bên cạnh đó, việc quan tâm đến lịch sử sức khỏe tâm thần của họ cũng là điều vô cùng quan trọng.

"Với hiện trạng như thế này, tôi cho rằng cần chuẩn hóa thị trường bảo mẫu. Phải có các chương trình nâng cao năng lực cho họ, có chứng chỉ bảo mẫu mới được hành nghề. Các trung tâm cung cấp giới thiệu bảo mẫu phải chịu trách nhiệm về nhân sự, những người làm nghề bảo mẫu nhất định phải được đánh giá về tâm lý nhân cách để đảm bảo không có những người có nhân cách chống đối xã hội hoặc đang trong trạng thái bất ổn về mặt tinh thần mới được tiếp cận với trẻ.

Ngành an ninh cần có những hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể. Các chuyên gia tâm lý chỉ tiếp cận trên quyền của trẻ. Làm thế nào để tận dụng được mạng xã hội trong việc lan tỏa thông tin, phát hiện tội phạm nhưng vẫn phải bảo vệ được sự riêng tư của đứa trẻ", ông Nam nói thêm.