Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 22/9, Công an TP Hà Nội đang tiến hành giám định thi thể được tìm thấy trên sông Đuống để xác định danh tính có phải Giáp Thị Huyền Trang - bị can sát hại bé gái 21 tháng tuổi hay không.

Cụ thể, với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Thượng tá Vân phân tích, Trang gây án tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), vì vậy, Công an Hà Nội sẽ ra quyết định khởi tố đối với Trang.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, Thượng tá Trịnh Kim Vân (nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng, theo từng hành vi.

Còn với hành vi giết bé gái diễn ra tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ là cơ quan ra quyết định khởi tố. Thực tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Trang về tội Giết người.

Sau khi khởi tố, theo nguyên điều tra viên, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, dựa vào các chứng cứ, tài liệu, diễn biến thực tế vụ án... để đưa ra kết luận.

Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trong trường hợp đối tượng gây án đã tử vong, Thượng tá Vân cho biết cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can, đồng thời đưa ra kết luận tử vong của bị can.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, Khoảng 18h50 ngày 21/9, lực lượng chức năng vớt được thi thể một phụ nữ, nhận định có thể là nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội.

Cũng theo nguồn tin trên, khu vực lực lượng chức năng phát hiện thi thể người phụ nữ là trên dòng sông Đuống, đoạn qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện, các lực lượng chức năng đang làm thủ tục pháp lý để xác minh người phụ nữ này có phải là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang hay không.

Thi thể nữ được cho rất có thể là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Ảnh: VOV.

Đồng thời theo VTC News đưa tin, ngày 22/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội giết người.

Trong sáng nay ngày 22/9, ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, tối 21/9, lực lượng của Công an Hà Nội về địa phương đưa bà L. (mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang) đi xét nghiệm ADN và đang chờ kết quả.