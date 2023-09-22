Khoảng 21h37 ngày 19/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo của công dân về việc khoảng 21h35 cùng ngày nhìn thấy một người nhảy từ cầu Đuống xuống sông.

Theo VTC News đưa tin, tối 22/9, Công an TP Hà Nội xác nhận, kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên sông Đuống là Giáp Thị Huyền Trang, kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi.

Đến 19h30 ngày 21/9, Công an Thành phố phát hiện, trục vớt 1 thi thể phụ nữ tại khu vực sông Đuống, địa phận xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố, Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm đến khu vực cầu Đuống để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người nhảy cầu; qua miêu tả của nhân chứng, người này có đặc điểm nhận dạng giống Trang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm cùng đại diện gia đình Trang, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong; tổ chức giám định, nhận dạng xác định nhân thân.

Chân dung Giáp Thị Huyền Trang lúc ra tay bắt cóc bé gái 2 tuổi. Ảnh: VTC News.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 19-9, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Giáp Thị Huyền Trang. Người phụ nữ này từng là giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc, cô ta vẫn được người nhà thuê đưa đón cháu bé đi trường mẫu giáo.

Khoảng 17h cùng ngày, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt, chạy xe máy đến trường học đón cháu T.. Sau khi bế bé gái lên xe, Trang chạy xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình bắt cóc bé gái, Trang đã nhắn tin cho gia đình nạn nhân, thông báo đã bắt cóc cháu T. và đòi phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con.

Sau khi xác định được hướng di chuyển của nghi phạm, Công an TP Hà Nội đã liên hệ với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị phối hợp hỗ trợ xác minh, truy bắt.

Khoảng 11h30 ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé T. tại một ao cá ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở.

Quá trình điều tra đến nay, Công an TP Hà Nội xác định, sau khi đón cháu T. từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm; Trang sử dụng xe máy màu trắng biển kiểm soát 29D1 - 571.55 chở cháu T. đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc, sau đó tắt máy nhằm che giấu, đối phó việc truy bắt của lực lượng Công an.

Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị lực lượng công an truy bắt. Do đó, đối tượng đã trắng trợn ra tay sát hại cháu bé để xoá dấu vết truy bắt của lực lượng công an và để bịt đầu mối, trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi sát hại cháu bé, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ, nên gia đình cháu T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Tử thi ở sông Đuống là Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: VietNamNet.

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng đã tự sát.

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tập trung phối hợp điều tra, làm rõ nội dung vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.