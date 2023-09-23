Trước đó ngày 21/9, Công an huyện Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giáp Thị Huyền Trang về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối ngày 22/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án bắt cóc bé gái 2 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19/9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội), nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang. Công an cũng xác định Trang đã nhảy xuống sông tự tử.

Phân tích về pháp lý, luật sư Trịnh Văn Tuyến (Văn phòng luật sư Giang Thanh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, khi xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân, pháp nhân thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Sau khi thực hiện khởi tố vụ án và có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can.

Do đó, dư luận đặt câu hỏi bị can Giáp Thị Huyền Trang đã chết, vậy 2 vụ án sẽ được giải quyết như thế nào?

Trong vụ án nêu trên, cơ quan tố tụng xác định Giáp Thị Huyền Trang có dấu hiệu tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", còn Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang về hành vi "giết người".

Tuy nhiên, sau khi các quyết định tố tụng được ban hành, đến nay cơ quan chức năng xác định bị can đã tự sát. Theo quy định tại điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra sẽ phải ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can.

Về trách nhiệm dân sự, nếu hành vi phạm tội của bị can, bị cáo (đã chết) gây thiệt hại cho người khác thì vẫn phải bồi thường hoặc theo thỏa thuận các bên. Trường hợp bị can, bị cáo đã chết mà có tài sản để lại, những người thừa kế phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản đó.

"Trong trường hợp, nếu bị can, bị cáo đã chết mà không còn tài sản thì người bị thiệt hại không có căn cứ để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Người thân của bị can, bị cáo không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện"- luật sư Tuyến nêu rõ.

Theo luật sư Tuyến, việc bị can chết và đình chỉ điều tra đối với bị can đồng nghĩa chấm dứt trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Trong khi đó, trách nhiệm bồi thường với người bị hại vẫn cần được bảo đảm, nhưng hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này.

Do đó, vị luật sư Đoàn TP Hà Nội cho rằng vẫn cần tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, vừa để xác định có đúng bị can là người phạm tội hay không, "vừa có căn cứ để bảo đảm quyền lợi (được bồi thường) cho phía bị hại".

Bị can Giáp Thị Huyền Trang và nhận dạng khi bắt cóc bé gái - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/9, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị M.T.H (SN 1990; quê Kinh Môn, Hải Dương; chỗ ở hiện nay: xã Đa Tốn, Gia Lâm) về việc con gái là cháu N.H.T (SN 2021) bị Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996; xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang, là người được gia đình thuê đón cháu) bắt cóc, đòi số tiền 1,5 tỷ đồng, nếu không sẽ giết cháu T.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự, đồng thời giao Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ của CATP phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn; huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia vào truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Quá trình rà soát, tìm kiếm, đến khoảng 12h ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu N.H.T tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Công an TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, các đơn vị liên quan và đại diện gia đình cháu T. thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra đến nay, Công an TP Hà Nội xác định, sau khi đón cháu T. từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm; Trang sử dụng xe máy màu trắng biển kiểm soát 29D1 - 571.55 chở cháu T. đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc, sau đó tắt máy nhằm che giấu, đối phó việc truy bắt của lực lượng Công an.

Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị lực lượng công an truy bắt. Do đó, đối tượng đã trắng trợn ra tay sát hại cháu bé để xoá dấu vết truy bắt của lực lượng công an và để bịt đầu mối, trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi sát hại cháu bé, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ, nên gia đình cháu T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng đã tự sát.