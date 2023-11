Giá vàng hôm nay 17/5: Bất ngờ 'lao dốc' phiên giữa tuần

Trước đó, chốt phiên tại thị trường Mỹ đêm qua - rạng sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức gần 1.997 USD/ounce, giảm hơn 18 USD/ounce so với chốt phiên trước tại thị trường này.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, cụ thể, lúc 9 giờ 3 phút (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á ở quanh ngưỡng 1.991 USD/ounce, giảm mạnh hơn 26 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng SJC tại thị trường tự do sáng nay cũng giảm so với chốt phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại thị trường TP Hồ Chí Minh giao dịch mua - bán quanh mức 66,5 – 67,1 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua - bán trong khoảng 66,5 – 67,12 triệu đồng/lượng. Các thị trường trên đều giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 600.000 đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên sáng qua, các thị trường trên đều đã giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji, niêm yết trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 66,45 – 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 600.000 đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại công ty Phú Quý 66,45 – 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cập nhật sáng 17/5 - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Giá vàng nhẫn sáng nay tăng mạnh so với phiên trước. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý 24K được công ty Phú Quý niêm yết (mua - bán) ở mức 56,1 – 57,1 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán 1 triệu đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã giảm đến 300.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua - bán tại Hà Nội quanh mức 56,1 – 57 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 950.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (17/5) bất ngờ giảm mạnh - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, trên thị trường quốc tế, theo kitco lúc 22 giờ đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 16,5 USD, tương đương 0,82% xuống 1.999,86 USD/ounce.

Chuyên gia cao cấp Matt Simpson tại Công ty Dịch vụ tài chính City Index cho biết, hiện thị trường còn lo ngại về việc các thành viên Fed không đề cao khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ngày 15/5, các quan chức Fed đã báo hiệu rằng, họ vẫn cần duy trì lãi suất vẫn ở mức cao.

Thậm chí nếu cần, Fed sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất lên cao hơn do lạm phát có thể giảm chậm trong khi nền kinh tế chỉ có những dấu hiệu suy yếu tạm thời.

Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lãi như vàng, điều đó đẩy giá vàng xuống thấp hơn, dù kim loại quý được coi là hàng rào chống lại lạm phát và những bất ổn kinh tế.

Việc vàng không thể duy trì trên mức cao kỷ lục trước đó cũng đã phần nào làm lung lay niềm tin của giới đầu tư.