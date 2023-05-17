Giá vàng hôm nay 17/5: Bất ngờ 'lao dốc' phiên giữa tuần

Đời sống 17/05/2023 10:30

Giá vàng hôm nay có dấu hiệu suy giảm, xuất hiện nhiều số liệu kinh tế tích cực.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, cụ thể, lúc 9 giờ 3 phút (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á ở quanh ngưỡng 1.991 USD/ounce, giảm mạnh hơn 26 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Trước đó, chốt phiên tại thị trường Mỹ đêm qua - rạng sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức gần 1.997 USD/ounce, giảm hơn 18 USD/ounce so với chốt phiên trước tại thị trường này.

Giá vàng hôm nay 17/5: Bất ngờ 'lao dốc' phiên giữa tuần - Ảnh 1
Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh ngày 17/5 - Ảnh minh họa: Internet

Giá vàng trong nước

Giá vàng SJC tại thị trường tự do sáng nay cũng giảm so với chốt phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại thị trường TP Hồ Chí Minh giao dịch mua - bán quanh mức 66,5 – 67,1 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua - bán trong khoảng 66,5 – 67,12 triệu đồng/lượng. Các thị trường trên đều giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 600.000 đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên sáng qua, các thị trường trên đều đã giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji, niêm yết trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 66,45 – 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 600.000 đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại công ty Phú Quý 66,45 – 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 600.000 đồng/lượng.

 

Giá vàng hôm nay 17/5: Bất ngờ 'lao dốc' phiên giữa tuần - Ảnh 2
Giá vàng trong nước cập nhật sáng 17/5 - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

 

Giá vàng nhẫn sáng nay tăng mạnh so với phiên trước. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý 24K được công ty Phú Quý niêm yết (mua - bán) ở mức 56,1 – 57,1 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán 1 triệu đồng/lượng. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này đã giảm đến 300.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua - bán tại Hà Nội quanh mức 56,1 – 57 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán là 950.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 17/5: Bất ngờ 'lao dốc' phiên giữa tuần - Ảnh 3
Giá vàng thế giới hôm nay (17/5) bất ngờ giảm mạnh - Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Theo thông tin từ Báo Giáo dục & Thời đại, trên thị trường quốc tế, theo kitco lúc 22 giờ đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 16,5 USD, tương đương 0,82% xuống 1.999,86 USD/ounce.

Chuyên gia cao cấp Matt Simpson tại Công ty Dịch vụ tài chính City Index cho biết, hiện thị trường còn lo ngại về việc các thành viên Fed không đề cao khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ngày 15/5, các quan chức Fed đã báo hiệu rằng, họ vẫn cần duy trì lãi suất vẫn ở mức cao.

Thậm chí nếu cần, Fed sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất lên cao hơn do lạm phát có thể giảm chậm trong khi nền kinh tế chỉ có những dấu hiệu suy yếu tạm thời.

Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lãi như vàng, điều đó đẩy giá vàng xuống thấp hơn, dù kim loại quý được coi là hàng rào chống lại lạm phát và những bất ổn kinh tế.

Việc vàng không thể duy trì trên mức cao kỷ lục trước đó cũng đã phần nào làm lung lay niềm tin của giới đầu tư.

 

Trung Quốc tích trữ vàng trong 6 tháng liên tiếp nhằm tránh rủi ro kinh tế

Trung Quốc tích trữ vàng trong 6 tháng liên tiếp nhằm tránh rủi ro kinh tế

Không chỉ có quan tài chính Trung Quốc, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã tăng đáng kể lượng vàng nắm giữ trong năm qua để đa dạng hóa lượng vàng nắm giữ nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối khỏi tác động của đồng đô la yếu và lạm phát

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng hôm nay vàng sjc tin mới về giá vàng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới