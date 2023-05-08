Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giảm phiên đầu tuần, vàng SJC quay đầu 'hạ nhiệt'

Giá vàng trong nước hôm nay đi xuống dù giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch đầu tuần không quá nhiều biến động.
- Danh tính kẻ 'giở trò' đồi bại với nữ chủ shop quần áo tại Vĩnh Phúc gây bức xúc
- Bắt giữ đối tượng dùng ảnh 'nóng' cưỡng hiếp nhiều lần cô gái 17 tuổi quen qua mạng
Theo Báo Người Lao Động, lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/5, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,35 triệu đồng/lượng, bán ra 67,05 triệu đồng/lượng.
So với mức giá cùng thời điểm hôm trước, giá vàng SJC mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K giảm tới 300.000 đồng mỗi lượng xuống mức 56,2 triệu đồng/lượng mua vào, 57,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Theo thông tin từ Vietnamplus, trên thế giới, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 2.017 USD/ounce phiên sáng nay (8/5), giảm gần 3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Ở mức giá hiện tại, đồng kim loại quý này tương đương 57,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 9,6 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 23.618 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước.
Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo giá mua vào là 23.290 đồng/USD và bán ra là 23.630 đồng/USD, tăng 10 đồng.
Tuy vậy, Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 23.296-23.596 đồng/USD, giảm 4 đồng. Trong khi Ngân hàng Vietinbank đưa ra từ 23.280-23.620 đồng/USD (mua vào/bán ra) và Ngân hàng Agribank thông báo từ 23.260-23.610 đồng/USD, cùng giữ ổn định.