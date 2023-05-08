Bị can Lưu Văn Quốc (29 tuổi) đã sử dụng các hình ảnh nhạy cảm, đe dọa rồi cưỡng dâm cô gái 17 tuổi quen qua mạng nhiều lần.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Quốc (29 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) về hành vi cưỡng dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội, Quốc quen biết và phát sinh tình cảm với em S.T.H (17 tuổi, ngụ xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè). Em H. có gửi cho Quốc một số hình ảnh nhạy cảm của cá nhân và được Quốc lưu trữ trên điện thoại di động.

Đối tượng Quốc tại đã bị bắt giữ vì hành vi cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi - Ảnh: Báo Dân Việt

Dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên, cuối tháng 1/2023, Quốc chở H. đi chơi và đưa đến một nhà trọ thuộc xã Thông Hòa, H.Cầu Kè. Tại đây, Quốc đòi quan hệ tình dục nhưng H. không đồng ý. Quốc đe dọa đăng ảnh nhạy cảm của H. lên mạng xã hội để ép em này đồng ý quan hệ.

Quốc dùng hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người để đe dọa, yêu cầu H. cho mượn tiền và quan hệ tình dục nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tiếp theo, Quốc nhiều lần đưa H. đến các nhà nghỉ khác trên địa bàn TT.Cầu Kè (H.Cầu Kè) để quan hệ tình dục và sử dụng điện thoại quay phim, chụp ảnh lại. Sau đó, Quốc dùng hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người để đe dọa, yêu cầu H. cho mượn tiền và quan hệ tình dục nhiều lần. Ngày 13/4, H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an H.Cầu Kè ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quốc. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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