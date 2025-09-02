Khi đang qua đập tràn thuộc làng Dút 1 (giáp ranh xã Ia Hrung và xã Biển Hồ), anh R cùng vợ, con bị nước cuốn trôi. Lúc này, anh R đã kịp thời cứu được con. Chị W bị nước cuốn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 1/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh về vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại xã Hrung làm một người tử vong.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31/8, anh H (ngụ xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở vợ và con trai 2 tuổi qua đập tràn thuộc ở xã Ia Hrung thì bị nước cuốn trôi. Anh H cứu được con trai, còn vợ là chị ĐW (22 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích.

Cơ quan chức năng tìm kiếm được thi thể chị W bị nước cuốn tử von. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Lao Động, nhận được tin báo, UBND xã Ia Hrung phối hợp với công an, dân quân và người dân tích cực tìm kiếm chị W. Đồng thời, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động phương tiện và 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã Ia Hrung và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h ngày 1.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị W cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5km. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

