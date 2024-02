Gia đình ở Nghệ An có 6 con gái, 4 con trai: Vất vả nuôi các con ăn học để giờ đây được gặt 'trái ngọt'

Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, Chu Linh (SN 1995, quê Nghệ An) - hiện sinh sống tại Nha Trang (Khánh Hoà) chia sỉe cô luôn tự hào và thấy hạnh phúc khi là em gái út của gia đình có 10 anh chị em. Sau đó 9X giới thiệu về đại gia đình có hàng chục thành viên. Cô kể nhà chỉ còn mẹ, bố mất cách đây 2 năm vì bạo bệnh. Bố mẹ của Linh có tất thảy 10 người con: 4 trai và 6 gái.

Các anh trai của Chu Linh hiện công tác trong ngành quân đội: hải quân và lục quân. Còn chị gái đa ngành nghề: có người làm ngân hàng, có người là cô giáo, có người lại kinh doanh tự do. Tất cả thành viên trong nhà đều có cuộc sống ổn định, công việc đàng hoàng.

Các chị của Linh rất đa nghề: giáo viên, ngân hàng, kinh doanh, văn phòng - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Tuy nhiên, để được như ngày hôm nay, bố mẹ mình xưa phải chịu rất nhiều vất vả. Bố cô gái xưa làm nghề lái xe xăng dầu, mẹ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Cuộc sống dù khá hơn so với hàng xóm nhưng để nuôi 10 người con ăn học đàng hoàng không mấy dễ dàng. Chu Linh kể, bố mẹ làm việc bất kể ngày đêm với hi vọng có đủ tiền để trang trải cuộc sống, lo cho 10 đứa con một cuộc sống đủ đầy. Các con chưa bao giờ phải nhịn đói nhịn khát hay đóng tiền học muộn. Bố mẹ chưa bao giờ tiếc các con bất cứ một thứ gì, chỉ cần con chăm ngoan và đúng mục đích sẽ "chiều". Vì thế tất cả luôn động viên nhau học tập tốt, sau này thành công để báo hiếu bố mẹ.

Hiện tại Linh cùng 2 anh chị sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Các anh chị em còn lại người sống tại Nghệ An cùng mẹ, người định cư trong Sài Gòn, người ở Hà Nội. "Gia đình khác thường sum vầy vào dịp Tết Nguyên đán, nhà mình lại chẳng thể đông đủ do các anh phải trực Tết. Có năm con cháu ở xa về tụ họp thì anh ở gần mẹ phải ra đơn vị. Năm sau anh được ăn Tết ở nhà thì mấy đứa em sống trong này lại không về được. Sau này bố mất, chúng mình thống nhất phải có mặt đầy đủ vào một ngày trong năm - đó là giỗ bố! Nó không chỉ là ngày tưởng nhớ mà còn giống như ngày để sum vầy, tụ họp. Do đó mình rất háo hức, mong chờ để được về ăn một bữa cơm gia đình, luyên thuyên chuyện này chuyện kia với mẹ và các anh chị em", cô gái tâm sự.

Mặc dù các anh chị em của Chu Linh mỗi người một nơi, ít gặp gỡ nhau nhưng ngày nào cũng trò chuyện trên nhóm chát gia đình. Tất cả đều yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt họ luôn động viên phải sống hạnh phúc, không làm mẹ phiền lòng hoặc suy nghĩ.

Anh trai và anh rể của Linh luôn coi nhau như những người bạn thân - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Nghệ An, cư dân mạng cũng từng tò mò về "nhà có 5 cô công chúa" tại xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An). Bức hình chụp cách đây không lâu, nhân ngày 5 chị em cùng nhau về thăm cha mẹ nên lên kế hoạch chụp hình gia đình làm kỷ niệm.

Cư dân mạng thích thú với bức hình "nhà có 5 cô công chúa" ở Nghệ An - Ảnh: Báo Nghệ An

Về chuyện 5 chị em của Tú Anh đã lập gia đình hết hay chưa, cô gái xứ Nghệ tiết lộ 3 người chị lớn: Thuỷ - Thanh - Thảo đã lấy chồng và có 2 chị sinh sống ở nước ngoài. Còn Tú Anh làm giáo viên ở quê, sống bên cạnh cha mẹ. Khi hỏi "Nhà có 5 con gái, sau này lấy chồng sẽ "bay" mất, muốn đoàn kết hay tụ tập cũng khó", Tú Anh thẳng thắn cho biết gia đình nhà cô rất vui. Tất cả đều đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, "chị bảo em, em vâng lời".

Nhắc đến đồn đoán cha mẹ Tú Anh muốn sinh con trai nên "đẻ cố" tận 5 người con, cô gái khẳng định gia đình không hề bận tâm đến lời bàn tán của thiên hạ. Hiện tại, chị em mình đều có công việc ổn định, biết yêu thương nhau và sống hiếu thảo với bố mẹ.