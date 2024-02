Kịp thời chặn xe khách, giải cứu bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ đi từ Huế vào TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 5/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 18h cùng ngày, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo từ Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc, có bé gái tên H.M.K. (SN 13 tuổi, ở Huế), bị một người lạ dụ dỗ lên xe Phương Trang để đi vào Nam.