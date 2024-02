Tài xế 'căng như dây đàn' trên đường cao tốc trong ngày cận Tết: Ùn ứ vì chờ đèn đỏ, ô tô nhích từng mét

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến tình trạng ùn tắc xảy ra tại một số tuyến cao tốc trong những ngày cận Tết, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nguyên nhân xảy ra ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, gấp nhiều lần ngày thường. Thêm vào đó, là do các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến.

Xe chờ đèn đỏ nối hàng dài gần 1km trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Dòng xe ùn tắc trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai vào sáng 3/2 (24 tháng Chạp) - Ảnh: VietNamNet

Để giảm thiểu tình trạng này, Cục CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ và phương tiện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông và ứng trực 24/24h sẵn sàng xử lý sự cố xảy ra. Cục chỉ đạo CSGT Công an các địa phương bố trí lực lượng phương tiện, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần làm việc xuyên đêm, xuyên Tết.