Đêm 28/7, Việt Nam sẽ xuất hiện mưa sao băng

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, có thể quan sát rõ ở bầu trời phía Nam vào khoảng 2h sáng khi mưa sao băng đạt cực điểm.

Dẫn tin từ VTC News, theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), mưa sao băng Delta Aquarids hiện tượng thiên văn diễn ra hàng năm từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, và có thể quan sát được ở mọi nơi trên thế giới. Hiện tượng này có nguồn gốc từ sao chổi 96P Machholz - một sao chổi chu kỳ ngắn khi nó bay đến gần Mặt Trời. Cũng theo VACA, các vệt sao băng của hiện tượng lần này sẽ diễn ra ở khu vực lân cận chòm sao Aquarius (Bảo Bình) nằm trên bầu trời phía nam và thời điểm chính để quan sát khi Delta Aquarids đạt cực điểm là vào đêm 28/7 và rạng sáng 29/7.

VACA cho biết, đây không phải là trận mưa sao quá lớn, mật độ cực đại khoảng 15 - 20 sao băng mỗi giờ - ngay cả với những khu vực có điều kiện quan sát lý tưởng. Để quan sát hiện tượng này, người đam mê thiên văn Việt Nam không cần tới bất cứ dụng cụ thiên văn nào. Dù vậy các khu vực đô thị có mức độ ô nhiễm cao, việc theo dõi hiện tượng này sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp khu vực của bạn không có mây mù hoặc mưa, hãy chọn địa điểm quan sát có góc nhìn rộng, ít ô nhiễm (bụi, ánh sáng).

Mưa sao băng Delta Aquarids đạt cực điểm là vào đêm 28/7 và rạng sáng 29/7 - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, đa số các vệt sao băng của hiện tượng lần này sẽ diễn ra ở khu vực lân cận chòm sao Aquarius. Tại Việt Nam, có thể quan sát rõ ở bầu trời phía Nam vào khoảng 2h sáng. Với mưa sao băng, mắt thường hoàn toàn có thể quan sát dễ dàng do diễn ra liên tục trong thời gian kéo dài và không cần tới dụng cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Sơn cho hay điều kiện quan sát rất quan trọng. Người xem cần chọn góc nhìn rộng, ít ô nhiễm (ánh sáng và khói bụi), và đặc biệt là cần một bầu trời quang mây. Một nguyên tắc đơn giản để quan sát mưa sao băng là ngắm nhìn bầu trời đêm không mây sau vài phút để mắt quen với bóng tối, đếm được trên 20 ngôi sao trên bầu trời thì sẽ có cơ hội thấy được các sao băng. Ngay sau mưa sao băng Delta Aquatids, đêm 12/8 rạng sáng ngày 13/8, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids, một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm với tần suất thời điểm cực đai có thể đạt 80 sao băng mỗi giờ. Mưa sao băng xảy ra khi các mảnh vụn của sao chổi để lại nằm thành những đám cắt qua quỹ đạo Trái Đất. Mỗi lần đi qua khu vực quỹ đạo của Trái Đất, một phần thân của sao chổi bị vỡ ra và để lại một dải dài chứa rất nhiều thiên thạch nhỏ. Khi hành tinh của chúng ta đi qua khu vực này, các mảnh vụn (thiên thạch) thạch lao vào khí quyển Trái Đất và bốc cháy tạo thành những vệt sao băng.

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